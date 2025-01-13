ЕС предоставил Украине почти 150 млн евро гуманитарной помощи
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Экономика
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ЕС предоставил Украине почти 150 млн евро гуманитарной помощи

Еврокомиссия
ЕС
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Европейский Союз выделил 148 млн. евро на гуманитарную помощь Украине и проекты в Молдове для украинских беженцев. Общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд. евро.

Главные тезисы

  • ЕС выделил 148 млн евро гуманитарной помощи Украине и Молдове для украинских беженцев.
  • Финансирование направлено на срочную поддержку населения, включая продовольствие, жилье, чистую воду и здравоохранение.
  • Основным приоритетом является поддержка уязвимых групп населения в регионах восточной и южной Украины, пострадавших от войны.

ЕС предоставил Украине новую гуманитарную помощь

Поскольку агрессивная война России продолжает опустошать Украину, около 12,7 млн человек нуждаются в срочной помощи.

В частности, 140 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине.

Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время. Ключевыми приоритетами является поддержка уязвимого населения в сильно пострадавших от войны регионах восточной и южной Украины.

Кроме того, 8 млн. евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове. Поддержка будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам.

Что известно о новом транше Украины от ЕС

25 декабря 2024 года Европейский Союз предоставил Украине второй транш грантовой помощи в размере 150 миллионов евро для поддержки быстрого восстановления. Часть уйдет на школьное питание.

Как сообщило Министерство финансов Украины 25 декабря, средства будут направлены на:

  • бесплатное питание учащихся младших классов — 65 млн евро,

  • восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро,

  • поддержку сельского хозяйства — 20 млн евро,

  • восстановление критической инфраструктуры — 15 млн евро.

Этот транш является частью соглашения между Украиной и ЕС в рамках программы "Поддержка быстрого обновления Украины", общий объем которой составляет 300 миллионов евро.

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