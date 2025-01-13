ЕС предоставил Украине почти 150 млн евро гуманитарной помощи

Европейский Союз выделил 148 млн. евро на гуманитарную помощь Украине и проекты в Молдове для украинских беженцев. Общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд. евро.

ЕС предоставил Украине новую гуманитарную помощь

Поскольку агрессивная война России продолжает опустошать Украину, около 12,7 млн человек нуждаются в срочной помощи.

В частности, 140 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине.

Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время. Ключевыми приоритетами является поддержка уязвимого населения в сильно пострадавших от войны регионах восточной и южной Украины. Поделиться

Кроме того, 8 млн. евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове. Поддержка будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам.

Что известно о новом транше Украины от ЕС

25 декабря 2024 года Европейский Союз предоставил Украине второй транш грантовой помощи в размере 150 миллионов евро для поддержки быстрого восстановления. Часть уйдет на школьное питание.

Как сообщило Министерство финансов Украины 25 декабря, средства будут направлены на:

бесплатное питание учащихся младших классов — 65 млн евро,

восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро,

поддержку сельского хозяйства — 20 млн евро,

восстановление критической инфраструктуры — 15 млн евро.