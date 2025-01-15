ЕС обхитрит Венгрию и Словакию ради новых санкций против РФ

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель предложит принятие некоторых санкций против России, чтобы не дать Венгрии или Словакии наложить вето.
Главные тезисы
- Евросоюз всячески пытается избежать вето Венгрии и Словакии.
- Планируется принятие санкций квалифицированным большинством, поскольку это будет касаться торговли.
- Еврокомиссия в скором времени планирует ввести ограничения против российского "теневого флота".
Венгрия и Словакия не смогут остановить ЕС
Согласно данным СМИ, новые ограничения будут касаться удобрений и других агропродовольственных товаров из страны-агрессорки РФ и ее приспешницы Беларуси.
Анонимные источники в ЕС указывают на то, что решение будет принято не единогласно, а квалифицированным большинством, поскольку оно будет касаться торговли.
Именно эта хитрость позволит Евросоюзу уберечься от вето со стороны Будапешта и Братиславы, занимающих пророссийскую позицию.
Что важно понимать, пошлины должны быть настолько высокими, что на практике импорт этих продуктов должен остановиться.
В чем заключается главная проблема
По убеждению европейских лидеров, члены блока в конце концов достигли "потолка" с точки зрения способности принимать решение по санкциям единогласно.
На это указывают все более слабые санкционные пакеты, не оказывающие мощного влияния на страну-агрессорку и ее приспешников.
На этом фоне Еврокомиссия намерена нанести удар по российскому "теневому флоту", то есть по судам, нелегально перевозящим российскую нефть.
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