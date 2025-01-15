ЕС обхитрит Венгрию и Словакию ради новых санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС обхитрит Венгрию и Словакию ради новых санкций против РФ

ЕС
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Источник:  RMF FM

Как удалось узнать журналистам, официальный Брюссель предложит принятие некоторых санкций против России, чтобы не дать Венгрии или Словакии наложить вето.

Главные тезисы

  • Евросоюз всячески пытается избежать вето Венгрии и Словакии.
  • Планируется принятие санкций квалифицированным большинством, поскольку это будет касаться торговли.
  • Еврокомиссия в скором времени планирует ввести ограничения против российского "теневого флота".

Венгрия и Словакия не смогут остановить ЕС

Согласно данным СМИ, новые ограничения будут касаться удобрений и других агропродовольственных товаров из страны-агрессорки РФ и ее приспешницы Беларуси.

Анонимные источники в ЕС указывают на то, что решение будет принято не единогласно, а квалифицированным большинством, поскольку оно будет касаться торговли.

Именно эта хитрость позволит Евросоюзу уберечься от вето со стороны Будапешта и Братиславы, занимающих пророссийскую позицию.

Что важно понимать, пошлины должны быть настолько высокими, что на практике импорт этих продуктов должен остановиться.

ЕС уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси в мае прошлого года, но не в рамках пакета санкций. С тех пор Еврокомиссия рассматривает возможность расширения возможности принятия санкций в обход требования единодушия.

В чем заключается главная проблема

По убеждению европейских лидеров, члены блока в конце концов достигли "потолка" с точки зрения способности принимать решение по санкциям единогласно.

На это указывают все более слабые санкционные пакеты, не оказывающие мощного влияния на страну-агрессорку и ее приспешников.

На этом фоне Еврокомиссия намерена нанести удар по российскому "теневому флоту", то есть по судам, нелегально перевозящим российскую нефть.

Кроме внесения большего количества российских судов в черный список (в настоящее время в него внесено 72 судна из 600 судов "теневого флота"), рассматриваются также более креативные решения, такие как требование предъявлять страховку на случай разлива нефти. Подобные решения готовят Дания, Польша и другие страны Балтийского региона.

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