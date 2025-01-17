100% посилення санкцій. Новий глава Мінфіну США кинув виклик Путіну

Майбутній очільник Мінфіну США Скотт Бессент оголосив, що на 100%" підтримає посилення санкцій проти Росії заради перемовин щодо припинення війни в Україні.

Команда Трампа готова ввести потужні санкції проти РФ

З заявою з цього приводу Скотт Бессент виступив під час слухань щодо затвердження його кандидатури перед комітетом сенату з фінансів.

Якщо будь-які посадовці в Російській Федерації дивляться це слухання щодо мого призначення, вони мають знати, що якщо мене затвердять на посаді, і якщо президент Трамп попросить у рамках своєї стратегії завершення війни в Україні, я на 100% підтримаю посилення санкцій. Скотт Бессент Майбутній глава Мінфіну США

За словами Бессента, насамперед його обіцянка стосується нафтових російських гігантів.

Він також додав, що санкцій тиск будуть посилювати до рівня, який змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

На переконання майбутнього міністра, санкції проти країни-агресорки з боку команди Джо Байдена не були достатньо жорсткими.

Що відомо про план команди Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, члени адміністрації Дональда Трампа наразі активно розробляють широкомасштабну стратегію санкцій.

Її головна мета — сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією і Україною в найближчі місяці, а також посилити тиск на Іран і Венесуелу.

Згідно з даними інсайдерів, команда Трампа розглядає два основні підходи до вирішення ситуації із санкціями проти Росії.