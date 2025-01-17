Топадмірал НАТО заявив про нову стратегічну помилку Путіна

На переконання очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, участь солдат КНДР у війні проти України є "стратегічною помилкою" російського диктатора Володимира Путіна.

Путін не вміє прорахувати наслідки

Роб Бауер звертає увагу на те, що близько третини з 12 тисяч північнокорейських окупантів, відправлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті українськими воїнами.

Згідно з його даними, будь-яка координація між російськими і північнокорейськими військами "де-факто відсутня".

Топгенерал НАТО наголосив, що солдатів КНДР у Курській області використовують "не дуже ефективно", зокрема й через мовний бар'єр.

Ба більше, вказано, що північнокорейські війська також не використовувалися росіянами на "дуже вигідних позиціях".

За словами Бауера, не можна ігнорувати той факт, що режим Кім Чен Ина відкрито постачає зброю Росії, і Росія також постачає зброю КНДР.

До чого тут Китай

Як зазначає топгенерл НАТО, це насправді масштабна зміна, адже КНДР — найбільш ізольована країна у світі — раптом вступила у війну на боці ще однієї диктатури.

Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон раптово виявився пов'язаним із європейським театром воєнних дій у такий спосіб, про який ніхто не думав. Це має величезні наслідки. Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО

Топгенерал НАТО звернув увагу на те, що за залучення солдатів КНДР до війни в Україні відповідальна не тільки Росія, а й Китай.

Попри те, що офіційний Пекін не постачає зброю безпосередньо армії РФ, він активно підтримує російський військово-промисловий комплекс...