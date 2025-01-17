Топадмірал НАТО заявив про нову стратегічну помилку Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Топадмірал НАТО заявив про нову стратегічну помилку Путіна

Роб Бауер
Джерело:  Anadolu

На переконання очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, участь солдат КНДР у війні проти України є "стратегічною помилкою" російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Координація між російськими та північнокорейськими військами відсутня, насамперед через мовний бар'єр.
  • Втручання КНДР у війну РФ проти України стало несподіванкою для Заходу.
  • Бауер наголосив, що Китай також відповідальний за те, що відбувається в Україні.

Путін не вміє прорахувати наслідки

Роб Бауер звертає увагу на те, що близько третини з 12 тисяч північнокорейських окупантів, відправлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті українськими воїнами.

Згідно з його даними, будь-яка координація між російськими і північнокорейськими військами "де-факто відсутня".

Топгенерал НАТО наголосив, що солдатів КНДР у Курській області використовують "не дуже ефективно", зокрема й через мовний бар'єр.

Ба більше, вказано, що північнокорейські війська також не використовувалися росіянами на "дуже вигідних позиціях".

За словами Бауера, не можна ігнорувати той факт, що режим Кім Чен Ина відкрито постачає зброю Росії, і Росія також постачає зброю КНДР.

До чого тут Китай

Як зазначає топгенерл НАТО, це насправді масштабна зміна, адже КНДР — найбільш ізольована країна у світі — раптом вступила у війну на боці ще однієї диктатури.

Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон раптово виявився пов'язаним із європейським театром воєнних дій у такий спосіб, про який ніхто не думав. Це має величезні наслідки.

Роб Бауер

Роб Бауер

Голова Військового комітету НАТО

Топгенерал НАТО звернув увагу на те, що за залучення солдатів КНДР до війни в Україні відповідальна не тільки Росія, а й Китай.

Попри те, що офіційний Пекін не постачає зброю безпосередньо армії РФ, він активно підтримує російський військово-промисловий комплекс...

Для Китаю неприйнятно підтримувати добрі стосунки із Заходом і підтримувати статут ООН, водночас розпалюючи війну, що триває в Європі, — додав Бауер.

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