Мирна угода Трампа щодо зупинення війни набула обрисів
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Мирна угода Трампа щодо зупинення війни набула обрисів

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними видання The New York Times, попередні контури майбутньої мирної угоди нового президента США Дональд Трампа для завершення війни Росії проти України вже визначено.

Головні тези:

  • Одним із ключових аспектів угоди є введення миротворчих сил в Україну.
  • Важливим пунктом є роль США у підтримці України, забезпечення розвідданими, зброєю та надання дозволу для ударів по російській території.
  • Підтримка НАТО є важливим чинником у стримуванні Росії.

Що відомо про наміри Трампа

В оточенні Джо Байдена та Дональда Трампа доволі часто говорять про те, що поки вигнати Росію з усіх окупованих територій України не вдасться.

Цілком можливо, її війська залишаться на приблизно 20 відсотках окупованої території.

У команді республіканця припускають, що це буде відбуватися у рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило Корейську війну 1953 року.

Наразі головна мета — зробити все так, щоб Путін не скористався припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили та розпочати нове вторгнення.

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, винятково членство в НАТО утримає Росію від нового нападу.

Якою може бути мирна угода Трампа

Згідно з даними журналістів, припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами.

Ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за США їхню центральну роль, що полягає в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати ударів по російській території.

Сам новий президент США багато разів заявляв, що війна РФ проти України — це проблема Європи, а не Штатів.

На переконання Джейка Саллівана, для Трампа вкрай важливо зробити те, що ненавидять багато членів його партії: продовжити військову підтримку.

Хороша угода для Америки означає, що нам потрібен важіль, — сказав він.

Що важливо розуміти, Кремль хоче набагато більшої угоди — в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи, однак Трамп поки не коментував ці вимоги.

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