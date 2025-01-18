Болтон попередив про головну небезпеку з боку Трампа для України

Колишній радник нового президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що лідер республіканців дуже хоче якомога швидше завершити війну РФ проти України, однак для нього не надто важливі умови, на яких це відбудеться.
Головні тези:
- Болтон попереджує, що тривалість припинення вогню може призвести до встановлення нових кордонів між Росією та Україною.
- На переконання Блінкена, команда Трампа має всі передумови, щоб укласти “хорошу угоду” для України.
Трамп може ухвалити хибні рішення
На його переконання, російський диктатор Володимир Путін може бути зацікавлений в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті, пише NHK.
Що кажуть у команді Байдена
На переконання глави Держдепу Ентоні Блінкен, команда нового президента США Дональда Трампа має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення війни, яку веде Росія.
Шеф американської дипломатії нагадав про кроки команди Джо Байдена, завдяки яким "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії” не втілився у життя.
За словами Ентоні Блінкена, те, що Україна вистояла — найважливіша перемога наразі.
Він також наголосив, що дедалі відчутнішим стає вплив санкцій на економіку РФ.
Економічна ситуація в РФ продовжує стрімко погіршуватися.
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