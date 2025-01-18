Болтон попередив про головну небезпеку з боку Трампа для України
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Болтон попередив про головну небезпеку з боку Трампа для України

Болтон
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Джерело:  online.ua

Колишній радник нового президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що лідер республіканців дуже хоче якомога швидше завершити війну РФ проти України, однак для нього не надто важливі умови, на яких це відбудеться.

Головні тези:

  • Болтон попереджує, що тривалість припинення вогню може призвести до встановлення нових кордонів між Росією та Україною.
  • На переконання Блінкена, команда Трампа має всі передумови, щоб укласти “хорошу угоду” для України.

Трамп може ухвалити хибні рішення

Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим.

Джон Болтон

Джон Болтон

Колишній радник Дональда Трампа

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін може бути зацікавлений в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті, пише NHK.

І чим довше це припинення вогню триватиме — тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною, — озвучив свій прогноз Джон Болтон.

Що кажуть у команді Байдена

На переконання глави Держдепу Ентоні Блінкен, команда нового президента США Дональда Трампа має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення війни, яку веде Росія.

Шеф американської дипломатії нагадав про кроки команди Джо Байдена, завдяки яким "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії” не втілився у життя.

За словами Ентоні Блінкена, те, що Україна вистояла — найважливіша перемога наразі.

Він також наголосив, що дедалі відчутнішим стає вплив санкцій на економіку РФ.

Ми бачимо вплив на її майбутнє, її нездатність інвестувати в критично важливі галузі майбутнього, які могли б стати джерелом сил для Росії.

Економічна ситуація в РФ продовжує стрімко погіршуватися.

Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, — ред.) — вона може допомогти досягти гарної угоди.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

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