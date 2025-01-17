Німецький лідер Олаф Шольц запере звинувачення в тому, що він ігнорує Україну, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців з СДПН напередодні дострокових виборів до Бундестагу.

Шольц пояснив своє нове скандальне рішення

За словами канцлера ФРН, він готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень".

Німецький лідер звернув увагу на те, що не підтримає скороченню бюджету заради України.

Це шлях, яким пішли практично всі країни навколо нас. ... Деякі люди думають, що ми повинні фінансувати це, скорочуючи пенсії, скорочуючи трансферти місцевим органам влади, менше інвестуючи в дороги та залізниці, надаючи меншу підтримку економіці. Олаф Шольц Канцлер ФРН

На його переконання, підхід "або-або" є хибним й нічого хорошого від нього очікувати не варто.

Ба більше, німецький лідер почав стверджувати, що це була ключова причина, чому він вирішив у листопаді минулого року припинити роботу уряду".

Нині ж виборцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України. Поширити

Бербок намагається добитися додаткової допомоги для України

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок досі активно наполягає на тому, щоб Берлін надав Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Представники ЗМІ попросили дипломатку прокоментувати чутки щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.

Як відверто зізналася дипломатка, вона виступає проти рішення лідера країни.

Україна буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас, якщо не отримає ще більше необхідної зброї, — заявила Бербок. Поширити

На її переконання, саме надання ЗСУ допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.