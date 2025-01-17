Блокування допомоги для України. Шольц уперше відповів на звинувачення

Німецький лідер Олаф Шольц запере звинувачення в тому, що він ігнорує Україну, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців з СДПН напередодні дострокових виборів до Бундестагу.
Головні тези:
- Олаф Шольц озвучив свою позицію з цього приводу.
- За його словами, скорочення бюджету не є ефективним підходом у цьому питанні.
- Анналена Бербок виступає проти блокування великого пакету військової допомоги для України.
Шольц пояснив своє нове скандальне рішення
За словами канцлера ФРН, він готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень".
Німецький лідер звернув увагу на те, що не підтримає скороченню бюджету заради України.
На його переконання, підхід "або-або" є хибним й нічого хорошого від нього очікувати не варто.
Ба більше, німецький лідер почав стверджувати, що це була ключова причина, чому він вирішив у листопаді минулого року припинити роботу уряду".
Бербок намагається добитися додаткової допомоги для України
Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок досі активно наполягає на тому, щоб Берлін надав Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.
Представники ЗМІ попросили дипломатку прокоментувати чутки щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.
Як відверто зізналася дипломатка, вона виступає проти рішення лідера країни.
На її переконання, саме надання ЗСУ допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.
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