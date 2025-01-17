Блокирование помощи для Украины. Шольц впервые ответил на обвинение

Немецкий лидер Олаф Шольц отрицает обвинения в том, что он игнорирует Украину, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев из СДПГ накануне досрочных выборов в Бундестаг.
Главные тезисы
- Олаф Шольц озвучил свою позицию на этот счет.
- По его словам, сокращение бюджета не является эффективным подходом в этом вопросе.
- Анналена Бербок выступает против блокирования большого пакета военной помощи для Украины.
Шольц объяснил свое новое скандальное решение
По словам канцлера ФРГ, он готов направить Украине дополнительные 3 млрд евро помощи при условии, что средства будут получены за счет "чистых новых заимствований".
Немецкий лидер обратил внимание на то, что не поддержит сокращение бюджета ради Украины.
По его убеждению, подход "или-или" ошибочен и ничего хорошего от него ожидать не стоит.
Более того, немецкий лидер начал утверждать, что это была ключевая причина, почему он решил в ноябре прошлого года прекратить работу правительства.
Бербок пытается добиться дополнительной помощи для Украины
Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок до сих пор активно настаивает на том, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на сегодня.
Представители СМИ попросили дипломатку прокомментировать слухи о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового крупного пакета военной помощи для Украины.
Как откровенно призналась дипломат, она выступает против решения лидера страны.
По ее убеждению, именно предоставление ВСУ помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.
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