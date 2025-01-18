Сара Вагенкнехт, лідерка німецької ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт", почала цинічно стверджувати, що негайне припинення постачання зброї в Україну може зупинити війну.

Вагенкнехт знову критикує допомогу Україні

Ми повинні запропонувати Росії негайно припинити постачання зброї, якщо Росія погодиться на припинення вогню на нинішній лінії фронту і початок мирних переговорів. Сара Вагенкнехт Лідерка німецької ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт"

Німецька політикиня, яку часто називають “подругою Путіна”, почала цинічно брехати, що постачання зброї не покращили позицію України.

Сара Вагенкнехт обурена тим фактом, що віцеканцлер Роберт Габек і міністр оборони Борис Пісторіус закликали до подальшої допомоги у розмірі 3 мільярдів євро.

Окрім того, вона виступила проти введення німецьких солдатів в Україну для забезпечення мирного врегулювання.

Україна потребує гарантій безпеки, але вони повинні бути надані нейтральними державами. Поширити

За її словами, йдеться про Бразилію, Китай, Індію та Туреччину.

Чому Шольц блокує допомогу для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відкидає усі звинувачення. За словами, він повинен піклуватися про Німеччину, а не лише про Україну.

Німецький лідер додав, що готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень".

Як зазначив Шольц, він не підтримає скорочення бюджету заради України.

Це шлях, яким пішли практично всі країни навколо нас. ... Деякі люди думають, що ми повинні фінансувати це, скорочуючи пенсії, скорочуючи трансферти місцевим органам влади, менше інвестуючи в дороги та залізниці, надаючи меншу підтримку економіці. Олаф Шольц Канцлер ФРН

За його словами, саме німцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України.