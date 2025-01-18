Сара Вагенкнехт, лідерка німецької ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт", почала цинічно стверджувати, що негайне припинення постачання зброї в Україну може зупинити війну.
Головні тези:
- Сара Вагенкнехт вважає, що знає, як зупинити Росію.
- Політикиня критикує допомогу Україні та виступає проти введення німецьких солдатів на її територію для мирного врегулювання.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяє надіслати Україні додаткову допомогу в розмірі 3 мільярдів євро за рахунок нових запозичень.
Вагенкнехт знову критикує допомогу Україні
Німецька політикиня, яку часто називають “подругою Путіна”, почала цинічно брехати, що постачання зброї не покращили позицію України.
Сара Вагенкнехт обурена тим фактом, що віцеканцлер Роберт Габек і міністр оборони Борис Пісторіус закликали до подальшої допомоги у розмірі 3 мільярдів євро.
Окрім того, вона виступила проти введення німецьких солдатів в Україну для забезпечення мирного врегулювання.
За її словами, йдеться про Бразилію, Китай, Індію та Туреччину.
Чому Шольц блокує допомогу для України
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відкидає усі звинувачення. За словами, він повинен піклуватися про Німеччину, а не лише про Україну.
Німецький лідер додав, що готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень".
Як зазначив Шольц, він не підтримає скорочення бюджету заради України.
За його словами, саме німцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України.
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