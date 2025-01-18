Росія готується до війни з НАТО — Німеччина має докази
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Росія готується до війни з НАТО — Німеччина має докази

армія РФ
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Джерело:  Welt am Sonntag

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка Росія озброює свої війська понад їхні потреби у війні проти України. У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що РФ активно готується до вторгнення в НАТО.

Головні тези:

  • Збройні сили РФ поповнюються новими танками, ракетами та безпілотниками кожного місяця.
  • Переозброєння Росії становить серйозну загрозу для Німеччини та Європи.
  • Ймовірність нападу РФ на НАТО найближчими роками не надто висока.

Росія налаштована на світову війну

З новим попередженням з цього приводу виступив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник штабу планування і командування в Міністерстві оборони.

За його словами, Збройні сили РФ не лише можуть власними силами і за підтримки союзників компенсувати свої масштабні втрати в особовому складі і матеріальних засобах, але й успішно переозброююватися.

Російська армія щомісяця має більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників. Виробництво зростає, і запаси на складах зростають, — наголосив Крістіан Фройдінг.

Він також припустив, що напад російських загарбників на членів НАТО в найближчі роки навряд чи можливий.

Попри це, не можна ігнорувати той факт, що Москва явно активно готується до цієї події.

Дії Росії повинні насторожити Захід

Своїм прогнозом з цього приводу також поділилася очільниця Комітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.

Вона не приховує, що розцінює переозброєння Росії як "величезну загрозу" для Німеччини і Європи.

Росія має шокуючу чисельність військ і широкий спектр різноманітного потужного обладнання, — заявила Штрак-Ціммерманн в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Що важливо розуміти, попри потужні західні санкції, країна-агресорка змогла розширити свою військову промисловість і виробничі потужності.

Однак проблеми з якістю і залежність від іноземних технологій обмежують її успіх.

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