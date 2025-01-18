Росія готується до війни з НАТО — Німеччина має докази

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка Росія озброює свої війська понад їхні потреби у війні проти України. У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що РФ активно готується до вторгнення в НАТО.
Головні тези:
- Збройні сили РФ поповнюються новими танками, ракетами та безпілотниками кожного місяця.
- Переозброєння Росії становить серйозну загрозу для Німеччини та Європи.
- Ймовірність нападу РФ на НАТО найближчими роками не надто висока.
Росія налаштована на світову війну
З новим попередженням з цього приводу виступив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник штабу планування і командування в Міністерстві оборони.
За його словами, Збройні сили РФ не лише можуть власними силами і за підтримки союзників компенсувати свої масштабні втрати в особовому складі і матеріальних засобах, але й успішно переозброююватися.
Він також припустив, що напад російських загарбників на членів НАТО в найближчі роки навряд чи можливий.
Попри це, не можна ігнорувати той факт, що Москва явно активно готується до цієї події.
Дії Росії повинні насторожити Захід
Своїм прогнозом з цього приводу також поділилася очільниця Комітету з питань безпеки і оборони в Європейському парламенті Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.
Вона не приховує, що розцінює переозброєння Росії як "величезну загрозу" для Німеччини і Європи.
Що важливо розуміти, попри потужні західні санкції, країна-агресорка змогла розширити свою військову промисловість і виробничі потужності.
Однак проблеми з якістю і залежність від іноземних технологій обмежують її успіх.
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