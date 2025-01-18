Курська операція. Армія РФ використовує "смішну" технологію Другої світової

Оглядач Forbes Девід Акс звернув увагу на те, що російські окупанти у Курській області почали використовувати давно забуту технологію Другої світової війни для форсування річок.

Армія РФ вдається до старих методів ведення війни

Як нагадав експерт, у часи Другої світової війни деякі армії, зокрема британська, прикріплювали металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані "смішні мости" для швидкої переправи через проломи.

Попри те, що з тих пір минуло 80 років, армія РФ не цурається використовувати “смішні” технології, щоб відбити власні території у Сил оборони України.

У Курській області на заході Росії російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д у такий самий спосіб: навалюючи те, що схоже на дерев'яну підлогу, на 13-тонні гусеничні машини і скочуючи їх у річки. Занурюючись у грязьові русла річок, імпровізовані поверхні машин виконують функцію мостів, — розповідає Девід Акс. Поширити

Аналітик звертає увагу на те, що БТР-Д найбільш активні на західному краю Курського виступу.

Що важливо розуміти, для того, щоб солдати РФ могли атакувати бійців ЗСУ в селі Дар'їно і навколо нього, спочатку потрібно перетнути річку Снагость.

Як ця технологія виглядала у часи Другової світової війни (Фото: Imperial War Museum photo)

Чому технологія армії РФ не є ефективною

Як зазначає Девід Акс, у Курській області Сили оборони України регулярно атакують цивільні мости і будь-які звичайні або понтонні прольоти, які будують російські інженери.

Окрім того, воїни ЗСУ не забувають обстрілювати спеціально побудовані росіянами мостові транспортери.

Хоча БТР-Д так само вразливі для українських мін, ракет, артилерії та безпілотників, як і будь-яка бойова машина, проте вони швидкі і здатні розвивати швидкість на дорозі близько 40 миль на годину. Це робить їх менш уразливими, ніж постійні мости або повільні інженерні машини, пише аналітик. Поширити

Згідно з останніми даними, з листопада Сили оборони України підбили щонайменше два російських БТР-Д.