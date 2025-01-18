Курська операція. Армія РФ використовує "смішну" технологію Другої світової

Оглядач Forbes Девід Акс звернув увагу на те, що російські окупанти у Курській області почали використовувати давно забуту технологію Другої світової війни для форсування річок.
Головні тези:
- Модифіковані десантні машини БТР-Д, які використовує армія РФ, залишаються вразливими для українського озброєння.
- Українські війська активно атакують мости та прольоти в Курській області, блокуючи просування ворога.
Армія РФ вдається до старих методів ведення війни
Як нагадав експерт, у часи Другої світової війни деякі армії, зокрема британська, прикріплювали металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані "смішні мости" для швидкої переправи через проломи.
Попри те, що з тих пір минуло 80 років, армія РФ не цурається використовувати “смішні” технології, щоб відбити власні території у Сил оборони України.
Аналітик звертає увагу на те, що БТР-Д найбільш активні на західному краю Курського виступу.
Що важливо розуміти, для того, щоб солдати РФ могли атакувати бійців ЗСУ в селі Дар'їно і навколо нього, спочатку потрібно перетнути річку Снагость.
Чому технологія армії РФ не є ефективною
Як зазначає Девід Акс, у Курській області Сили оборони України регулярно атакують цивільні мости і будь-які звичайні або понтонні прольоти, які будують російські інженери.
Окрім того, воїни ЗСУ не забувають обстрілювати спеціально побудовані росіянами мостові транспортери.
Згідно з останніми даними, з листопада Сили оборони України підбили щонайменше два російських БТР-Д.
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