ЗСУ ліквідували 1340 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1340 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
артилерія ЗСУ
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За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 174 боєзіткнення зі злочинною армією РФ. Українські військові ліквідували ще 1 тис 340 російських окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно ліквідували 1340 солдатів РФ на фронті протягом доби.
  • На Харківщині та інших напрямках відбулись численні боєзіткнення з російськими військами.
  • Армія РФ зазнала великих втрат: понад 800 тисяч військовослужбовців та значна кількість військової техніки та озброєння.
  • Українські військові продовжують відбивати атаки ворожих сил з численних напрямків, успішно захищаючи територію країни.
  • Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удари по позиціях російських загарбників, завдаючи їм серйозних втрат.

Що відбувається на фронті 

На Харківщині російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в районі Вовчанська. 

У напрямку Куп’янська протягом доби Силами оборони відбито 8 ворожих атак неподалік Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 13 разів безуспішно атакувала поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.

У напрямку Сіверська Сили оборони відбили одну ворожу атаку поблизу Білогорівки. 

У напрямку Краматорська російські окупанти 26 разів безуспішно намагались атакувати в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. 

У напрямку Торецька відбито 19 безуспішних спроб російських загарбників біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

У напрямку Покровська протягом минулої доби ворог провів 79 штурмів в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. 

У напрямку Новопавлівки Сили оборони відбили 2 безуспішні атаки російських окупантів поблизу Великої Новосілки та Костянтинополя. 

У Запорізькій області ворог один раз безуспішно намагався просунутись в напрямку Новоданилівки. 

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині Силами оборони успішно відбито 2 ворожі штурми. 

На Курщині українськими військовими успішно відбито 16 атак злочинної армії РФ. 

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 817 тис 160 (+1 тис 340) осіб,

танків — 9 тис 803 (+0) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 394 (+13) од,

артилерійських систем — 22 тис 40 (+21) од,

РСЗВ — 1 тис 262 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 46 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис 579 (+13),

крилаті ракети — 3 тис 49 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни / submarines — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 34325 (+69) од,

спеціальна техніка / special equipment — 3699 (+0)

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби ППО російських загарбників, — зазначають у Генштабі.

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