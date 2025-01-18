За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 174 боєзіткнення зі злочинною армією РФ. Українські військові ліквідували ще 1 тис 340 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська протягом доби Силами оборони відбито 8 ворожих атак неподалік Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 13 разів безуспішно атакувала поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.

У напрямку Сіверська Сили оборони відбили одну ворожу атаку поблизу Білогорівки.

У напрямку Краматорська російські окупанти 26 разів безуспішно намагались атакувати в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

У напрямку Торецька відбито 19 безуспішних спроб російських загарбників біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

У напрямку Покровська протягом минулої доби ворог провів 79 штурмів в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

У напрямку Новопавлівки Сили оборони відбили 2 безуспішні атаки російських окупантів поблизу Великої Новосілки та Костянтинополя.

У Запорізькій області ворог один раз безуспішно намагався просунутись в напрямку Новоданилівки.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині Силами оборони успішно відбито 2 ворожі штурми.

На Курщині українськими військовими успішно відбито 16 атак злочинної армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 817 тис 160 (+1 тис 340) осіб,

танків — 9 тис 803 (+0) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 394 (+13) од,

артилерійських систем — 22 тис 40 (+21) од,

РСЗВ — 1 тис 262 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 46 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис 579 (+13),

крилаті ракети — 3 тис 49 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни / submarines — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 34325 (+69) од,

спеціальна техніка / special equipment — 3699 (+0)