За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 174 боєзіткнення зі злочинною армією РФ. Українські військові ліквідували ще 1 тис 340 російських окупантів.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідували 1340 солдатів РФ на фронті протягом доби.
- На Харківщині та інших напрямках відбулись численні боєзіткнення з російськими військами.
- Армія РФ зазнала великих втрат: понад 800 тисяч військовослужбовців та значна кількість військової техніки та озброєння.
- Українські військові продовжують відбивати атаки ворожих сил з численних напрямків, успішно захищаючи територію країни.
- Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удари по позиціях російських загарбників, завдаючи їм серйозних втрат.
Що відбувається на фронті
На Харківщині російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська протягом доби Силами оборони відбито 8 ворожих атак неподалік Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.
У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 13 разів безуспішно атакувала поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів.
У напрямку Сіверська Сили оборони відбили одну ворожу атаку поблизу Білогорівки.
У напрямку Краматорська російські окупанти 26 разів безуспішно намагались атакувати в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
У напрямку Торецька відбито 19 безуспішних спроб російських загарбників біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.
У напрямку Покровська протягом минулої доби ворог провів 79 штурмів в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.
У напрямку Новопавлівки Сили оборони відбили 2 безуспішні атаки російських окупантів поблизу Великої Новосілки та Костянтинополя.
У Запорізькій області ворог один раз безуспішно намагався просунутись в напрямку Новоданилівки.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині Силами оборони успішно відбито 2 ворожі штурми.
На Курщині українськими військовими успішно відбито 16 атак злочинної армії РФ.
Що відомо про втрати армії РФ
особового складу — близько 817 тис 160 (+1 тис 340) осіб,
танків — 9 тис 803 (+0) од,
бойових броньованих машин — 20 тис 394 (+13) од,
артилерійських систем — 22 тис 40 (+21) од,
РСЗВ — 1 тис 262 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 46 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис 579 (+13),
крилаті ракети — 3 тис 49 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 34325 (+69) од,
спеціальна техніка / special equipment — 3699 (+0)
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