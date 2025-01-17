За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 141 боєзіткнення зі злочинною армією РФ. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 670 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині протягом доби злочинна армія РФ активних бойових дій не проводила.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 8 ворожих атак в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного.

У напрямку Лимана на Донеччині українські військові зупинили 13 спроб ворожих атак в районах Копанки, Новосергіївки, Греківки, Зеленого Гаю, Макіївки, Зеленої Долини, Торського, Новоплатонівки, Тернів та Зарічного.

У напрямку Сіверська російські окупанти 5 разів безуспішно атакували поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

У напрямку Краматорська зупинено 7 ворожих спроб наступу в районі Часового Яру, Привілля, Білої Гори, Григорівки.

У напрямку Торецька окупанти 14 разів безуспішно намагались просунутись у районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська ЗСУ відбили 53 атаки злочинної армії РФ неподалік Зеленого Поля, Єлизаветівки, Миролюбівки, Водяного Другого, Проміня, Лисівки, Нового Труда, Покровська, Шевченка, Звірового, Котлиного, Успенівки, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Улакли, Курахового, Дачного та Янтарного.

У напрямку Времівки російські окупанти 11 разів безуспішно намагались прорвати позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки.

У Запорізькій області ворог безуспішно намагався атакувати Новоданилівку.

На Лівобережжі Дніпра у Херсонській області відбито 4 безуспішні ворожі спроби наступу.

На Курщині російські окупанти 20 разів атакували позиції ЗСУ.

Що відомо про ворожі втрати

особового складу — близько 815 тис 820 (+1 тис 670) осіб / persons,

танків — 9 тис 803 (+12) од,

бойових броньованих машин — 2 тис 381 (+13) од,

артилерійських систем — 22 тис 19 (+4) од,

РСЗВ — 1 тис 262 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 46 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис 566 (+63),

крилаті ракети — 3 тис 49 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 34 тис 256 (+124) од,

спеціальна техніка — 3 тис 699 (+2)