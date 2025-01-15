Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 15.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області; Відродженське, Тимощіївка Харківської області.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми російських загарбників, ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того, ворог завдав авіаудару по Міньківці.