Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 50 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулося 48 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські сили оборони активно стримують наступ російських окупантів, що веде до бойових зіткнень на різних напрямках
- З початку доби відбулося майже 50 бойових зіткнень, внаслідок яких ворог зазнав значних втрат в техніці та військах
- Ворожі удари різного типу продовжуються по населених пунктах України, зокрема по Чернігівській, Сумській та Харківській областях
- Сили оборони України підтримують активну оборону на Лиманському, Куп'янському, Краматорському та інших напрямках
- Загальні втрати армії РФ включають знищення танків, бронетехніки, артилерійських систем та іншого військового обладнання
Актуальна ситуація на фронті 15 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 15.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області; Відродженське, Тимощіївка Харківської області.
На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.
На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми російських загарбників, ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того, ворог завдав авіаудару по Міньківці.
На Торецькому напрямку наші захисники відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаудару КАБом по Краматорську.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 17 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, вісім боєзіткнень тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій триває.
На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару НАРами в районі П’ятихаток.
На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9780 (+13) од,
бойових броньованих машин — 20348 (+22) од,
артилерійських систем — 21975 (+52) од,
РСЗВ — 1262 од,
засобів ППО — 1046 (+2) од,
літаків — 369 од,
гелікоптерів — 331 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22383 (+107),
крилатих ракет — 3018,
кораблів/катерів — 28 од,
підводних човнів — 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 33995 (+204) од,
спеціальної техніки — 3696.
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