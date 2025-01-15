Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время произошло 48 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление армии РФ на различных направлениях, что привело к почти 50 боевым столкновениям с начала суток.
  • Вражеские удары продолжаются по населенным пунктам Черниговской, Сумской и Харьковской областей, украинские защитники активно отражают атаки.
  • Общие потери армии РФ включают уничтожение танков, артиллерийских систем, бронетехники и другого военного оборудования.
  • Генеральный штаб ВСУ докладывает о ликвидации 1580 российских захватчиков и значительных потерях техники в результате боевых действий.
  • Актуальная ситуация на фронте подчеркивает неотступное сопротивление украинских сил обороны и продолжение конфликта с армией РФ.

Актуальная ситуация на фронте 15 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населённых пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденче, Тимощиевка Харьковской области.

  • На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Тихого.

  • На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодцы, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений длится до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРам по Зеленой Роще.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма российских захватчиков, враг при поддержке авиации пытается прорваться к Предтечиному в районе Временного Яра. Кроме того, враг нанес авиаудар по Миньковке.

  • На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудар КАБом по Краматорску.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Успеновка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • В Новопавловском направлении враг однажды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Времиевка. Бой продолжается.

  • На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар НАРами в районе Пятихаток.

  • На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9780 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 20348 (+22) ед,

  • артиллерийских систем — 21975 (+52) ед,

  • РСЗО — 1262 ед,

  • средств ПВО — 1046 (+2) ед,

  • самолетов — 369 ед,

  • вертолетов — 331 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22383 (+107),

  • крылатых ракет — 3018,

  • кораблей/катеров — 28 ед,

  • подводных лодок — 1 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33995 (+204) ед,

  • специальной техники — 3696.

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