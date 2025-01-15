Между ВСУ и армией РФ произошло почти 50 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населённых пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденче, Тимощиевка Харьковской области.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Тихого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодцы, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений длится до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРам по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма российских захватчиков, враг при поддержке авиации пытается прорваться к Предтечиному в районе Временного Яра. Кроме того, враг нанес авиаудар по Миньковке.