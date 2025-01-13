Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 809 760 военных.
Главные тезисы
- За сутки ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ, 8 танков и 37 артсистем, согласно данным Генштаба Украины.
- Ситуация на фронте остается напряженной: за прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений на разных направлениях.
- Украинские военные активно отбивают атаки российских захватчиков вблизи населенных пунктов и удерживают позиции в боях.
- Вместе с тем противник продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и авиационные удары на подконтрольные территории.
- Украинские силы поддерживают решительность и готовность фиксировать и ликвидировать угрозы российской агрессии.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9764 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 20 315 (+26) ед;
артиллерийских систем — 21 876 (+37) ед;
РСЗО — 1261 (+1) ед;
средства ПВО — 1044 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 204 (+183) ед;
крылатых ракет — 3018 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 708 (+110) ед;
специальной техники — 3695 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного.
На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.
На Краматорском направлении зафиксировано 15 боеприкосновений в районах Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.
В Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времовка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.
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