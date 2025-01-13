Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 809 760 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили понад 1500 військових РФ, 8 танків та 37 артсистем, відповідно до даних Генштабу України.
- Ситуація на фронті залишається напруженою: протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень на різних напрямках.
- Українські військові активно відбивають атаки російських загарбників поблизу населених пунктів і утримують позиції в боях.
- Разом із тим, противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли та авіаційні удари на підконтрольні території.
- Українські сили підтримують рішучість і готовність фіксувати та ліквідовувати загрози з боку російської агресії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1510 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9764 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 20 315 (+26) од.;
артилерійських систем — 21 876 (+37) од.;
РСЗВ — 1261 (+1) од.;
засоби ППО — 1044 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 204 (+183) од.;
крилатих ракет — 3018 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 708 (+110) од.;
спеціальної техніки — 3695 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.
На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.
На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійських обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ.
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