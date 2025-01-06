ЗСУ отримають український роботизований комплекс D-21 — у чому його унікальність
Категорія
Технології
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ЗСУ отримають український роботизований комплекс D-21 — у чому його унікальність

D-21
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ логістичний наземний роботизований комплекс "D-21" українського виробництва.

Головні тези:

  • Роботизований комплекс D-21 створений для виконання логістичних завдань, включаючи перевезення харчів, боєприпасів та поранених.
  • D-21 працює в ручному та автоматичному режимах, має стійкий канал управління та може бути комплектований дистанційним бойовим модулем.
  • Міністр цифрової трансформації раніше зазначав про успішні випробування бойової частини робота та позитивні відгуки військових.

Український роботизований комплекс D-21 потрапить на фронт

Зазначається, що безпілотний комплекс D-21 створено для виконання логістичних завдань. Він може перевозити харчі, боєприпаси, військове спорядження, евакуювати поранених. Цей комплекс працює у двох режимах — ручному і автоматичному, коли рухається заданим маршрутом із визначеною швидкістю.

Він має стійкий до радіоелектронних завад канал управління, а пілот керує платформою із захищеного місця.

D-21 обладнано безшумним електричним двигуном і всюдихідними шинами низького тиску. Це створює для нього високу прохідність бездоріжжям, трясовиною і неглибокими водними перешкодами. Також вони можуть рухатись навіть після пробиття.

Унікальність цього комплексу у тому, що на D-21 можна встановити дистанційний бойовий модуль з кулеметом. За такої комплектації робот може виконувати завдання вогневого ураження або вогневої підтримки.

Саме про це раніше розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, бойова частина робота вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації

Нові моделі українських оптоволоконних дронів пройшли випробування

За даними Міноборони, наразі ці дрони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії.

У заході взяли участь вітчизняні виробники, які представили понад десяток моделей дронів, зокрема здатних нести до 3 кг навантаження.

Нові види дронів позитивно оцінили досвідчені оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ. Вони також виявили зацікавленість у постачанні їх до підрозділів.

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