ВСУ получат украинский роботизированный комплекс D-21 — в чем его уникальность
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ВСУ получат украинский роботизированный комплекс D-21 — в чем его уникальность

D-21
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Источник:  online.ua

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ логистический наземный роботизированный комплекс "D-21" украинского производства.

Главные тезисы

  • Роботизированный комплекс D-21 предназначен для выполнения логистических задач, включая перевозку продовольствия, боеприпасов и раненых.
  • D-21 может работать в ручном и автоматическом режимах, обладает устойчивым каналом управления и может комплектоваться дистанционным боевым модулем.
  • Уникальность D-21 заключается в возможности установки дистанционного боевого модуля с пулеметом, что делает его эффективным средством военного применения.

Украинский роботизированный комплекс D-21 попадет на фронт

Беспилотный комплекс D-21 создан для выполнения логистических задач. Он может перевозить продовольствие, боеприпасы, военное снаряжение, эвакуировать раненых. Этот комплекс работает в двух режимах — ручном и автоматическом, когда движется по заданному маршруту с определенной скоростью.

Он имеет устойчивый к радиоэлектронным помехам канал управления, а пилот управляет платформой из защищенного места.

D-21 оборудован бесшумным электрическим двигателем и вездеходными шинами низкого давления. Это создает для него высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Также они могут двигаться даже после пробития.

Уникальность этого комплекса заключается в том, что на D-21 можно установить дистанционный боевой модуль с пулеметом.

Именно об этом ранее рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, боевая часть работы уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.

В планах разработчиков интегрировать в робота натовские виды вооружения и усилить устойчивость к враждебному РЭБу. Сейчас команда работает над масштабированием производства.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Новые модели украинских оптоволоконных дронов прошли испытания

По данным Минобороны, эти дроны сейчас находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

В мероприятии приняли участие отечественные производители, представившие более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки.

Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БПЛА военнослужащие ВСУ.

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