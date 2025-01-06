ВСУ получат украинский роботизированный комплекс D-21 — в чем его уникальность

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ логистический наземный роботизированный комплекс "D-21" украинского производства.
Главные тезисы
- Роботизированный комплекс D-21 предназначен для выполнения логистических задач, включая перевозку продовольствия, боеприпасов и раненых.
- D-21 может работать в ручном и автоматическом режимах, обладает устойчивым каналом управления и может комплектоваться дистанционным боевым модулем.
- Уникальность D-21 заключается в возможности установки дистанционного боевого модуля с пулеметом, что делает его эффективным средством военного применения.
Украинский роботизированный комплекс D-21 попадет на фронт
Беспилотный комплекс D-21 создан для выполнения логистических задач. Он может перевозить продовольствие, боеприпасы, военное снаряжение, эвакуировать раненых. Этот комплекс работает в двух режимах — ручном и автоматическом, когда движется по заданному маршруту с определенной скоростью.
Он имеет устойчивый к радиоэлектронным помехам канал управления, а пилот управляет платформой из защищенного места.
D-21 оборудован бесшумным электрическим двигателем и вездеходными шинами низкого давления. Это создает для него высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Также они могут двигаться даже после пробития.
Именно об этом ранее рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, боевая часть работы уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.
Новые модели украинских оптоволоконных дронов прошли испытания
По данным Минобороны, эти дроны сейчас находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.
В мероприятии приняли участие отечественные производители, представившие более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки.
Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БПЛА военнослужащие ВСУ.
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