ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині

Генштаб ЗСУ
ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині
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Українські військові 12 січня завдали чергового високоточного удару по командному пункту російських військ у Донецькій області. Він знаходився у Новогродівці.

Головні тези:

  • ЗСУ завдали удару по командному пункту РФ в Новогродівці на Донеччині, що є частиною серії вогневих операцій
  • Українські військові продемонстрували високий рівень координації та професіоналізму
  • Збройні Сили України наносять високоточні удари по командним пунктам окупаційних сил на Донецькому напрямку
  • Останні удари ЗСУ спрямовані на ураження ключових об'єктів управління і військової інфраструктури противника
  • Збройні Сили України максимально дбають про безпеку цивільного населення під час проведення вогневих операцій

ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ

12 січня Збройні Сили України здійснили новий високоточний повітряний удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області, — зазначили у Генштабі.

Цей удар є частиною серії вогневих операцій, спрямованих на ураження командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

У Генштабі підкреслили, що ця операція свідчить про високий рівень координації та професіоналізму українських військових у виявленні та знищенні ключових об’єктів управління і військової інфраструктури противника

Генштаб заявив про удар по пункту управління армії РФ у Світлодарську

За словами Генштабу, 10 січня уражено будівлю командного пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ у Світлодарську.

Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

Також 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

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