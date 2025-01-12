ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині

Українські військові 12 січня завдали чергового високоточного удару по командному пункту російських військ у Донецькій області. Він знаходився у Новогродівці.

ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ

12 січня Збройні Сили України здійснили новий високоточний повітряний удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області, — зазначили у Генштабі. Поширити

Цей удар є частиною серії вогневих операцій, спрямованих на ураження командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

У Генштабі підкреслили, що ця операція свідчить про високий рівень координації та професіоналізму українських військових у виявленні та знищенні ключових об’єктів управління і військової інфраструктури противника

Генштаб заявив про удар по пункту управління армії РФ у Світлодарську

За словами Генштабу, 10 січня уражено будівлю командного пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ у Світлодарську.

Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

Також 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.