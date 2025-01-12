ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині

Українські військові 12 січня завдали чергового високоточного удару по командному пункту російських військ у Донецькій області. Він знаходився у Новогродівці.
Головні тези:
- ЗСУ завдали удару по командному пункту РФ в Новогродівці на Донеччині, що є частиною серії вогневих операцій
- Українські військові продемонстрували високий рівень координації та професіоналізму
- Збройні Сили України наносять високоточні удари по командним пунктам окупаційних сил на Донецькому напрямку
- Останні удари ЗСУ спрямовані на ураження ключових об'єктів управління і військової інфраструктури противника
- Збройні Сили України максимально дбають про безпеку цивільного населення під час проведення вогневих операцій
ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ
Цей удар є частиною серії вогневих операцій, спрямованих на ураження командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.
У Генштабі підкреслили, що ця операція свідчить про високий рівень координації та професіоналізму українських військових у виявленні та знищенні ключових об’єктів управління і військової інфраструктури противника
Генштаб заявив про удар по пункту управління армії РФ у Світлодарську
За словами Генштабу, 10 січня уражено будівлю командного пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ у Світлодарську.
Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.
При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.
Також 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.
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