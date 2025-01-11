Між ЗСУ та армією РФ відбулося 121 бойове зіткнення від початку доби

Від початку 11 січня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- За оперативною інформацією, з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Наші захисники активно тримають рубежі та завдають ворогу відсіч, не допускаючи просування російських військ.
- Армія РФ завдала артилерійських обстрілів по населених пунктах у Сумській та Чернігівській областях, але українські оборонці ефективно протистояли нападам.
Актуальна ситуація на фронті 11 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 11.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Протягом доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Покровка Сумської області; Янжулівка та Блешня Чернігівської області.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев’ять боєзіткнень.
На Лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.
В районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки Краматорського напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.
На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники атаки відбили.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятдесят шість разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське, відбито 46 ворожих атак, десять боєзіткнень продовжуються.
На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Новосілки та Великої Новосілки, завдав авіаудару КАБами по Новополю.
На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення. Противник успіху не мав.
На Курщині сьогодні наші захисники відбивали 12 ворожих штурмів, три тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціям наших оборонців, застосувавши чотири КАБ.
Втрати армії РФ на війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом 10 січня на фронті відбулось 213 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Українські військові ліквідували ще 1570 російських окупантів.
особового складу — близько 806500 (+1570) осіб /,
танків — 9751 (+10) од,
бойових броньованих машин — 20271 (+18) од,
артилерійських систем — 21817 (+28) од,
РСЗВ — 1260 (+0) од,
засобів ППО — 142 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21958 (+74),
крилатих ракет — 3017 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 33534 (+61) од,
спеціальної техніки — 3692 (+3)
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