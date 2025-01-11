Між ЗСУ та армією РФ відбулося 121 бойове зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 11.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Покровка Сумської області; Янжулівка та Блешня Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.

В районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки Краматорського напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники атаки відбили.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятдесят шість разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське, відбито 46 ворожих атак, десять боєзіткнень продовжуються.