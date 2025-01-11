Между ВСУ и армией РФ произошло 121 боевое столкновение с начала суток

С начала 11 января на фронте произошло 121 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте произошло 121 боевое столкновение между ВСУ и армией РФ с начала суток.
- Украинские защитники успешно останавливают врага, не допуская продвижения российских войск.
- Армия РФ нанесла артиллерийские обстрелы, однако украинские военные активно противостояли нападениям.
Актуальная ситуация на фронте 11 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Покровка Сумской области;
На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового, сейчас ведутся девять боестолкновений.
На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. К этому времени в этом направлении продолжаются два боестолкновения.
В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются.
На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Делиевки.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз за сегодня начинались боевые столкновения разной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражены 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются.
В Новопавловском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Новоселки и Великой Новоселки, нанес авиаудара КАБами по Новополю.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение. Противник успеха не имел.
На Курщине сегодня наши защитники отбивали 12 вражеских штурмов, три продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, применив четыре КАБ.
Потери армии РФ на войне против Украины
По информации Генштаба, в течение 10 января на фронте произошло 213 боестолкновений с преступной армией РФ. Украинские военные ликвидировали еще 1570 российских оккупантов.
личного состава — около 806500 (+1570) человек /,
танков — 9751 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20271 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21817 (+28) ед,
РСЗО — 1260 (+0) ед,
средств ПВО — 142 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 21958 (+74),
крылатых ракет — 3017 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 33534 (+61) ед,
специальной техники — 3692 (+3)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-