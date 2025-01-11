Между ВСУ и армией РФ произошло 121 боевое столкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового, сейчас ведутся девять боестолкновений.

На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. К этому времени в этом направлении продолжаются два боестолкновения.

В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Делиевки.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз за сегодня начинались боевые столкновения разной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражены 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются.