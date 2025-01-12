ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Новогродовке Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Новогродовке Донецкой области

Генштаб ВСУ
ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Новогродовке Донецкой области
Read in English
Читати українською

Украинские военные 12 января нанесли очередной высокоточный удар по командному пункту российских войск в Донецкой области. Он находился в Новогродовке.

Главные тезисы

  • ВСУ нанесли удар по командному пункту РФ в Новогродовке Донецкой области, что является частью серии огневых операций
  • Украинские военные продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма
  • Вооруженные Силы Украины наносят высокоточные удары по командным пунктам оккупационных сил в Донецком направлении.
  • Последние удары ВСУ направлены на поражение ключевых объектов управления и военной инфраструктуры противника
  • Вооруженные Силы Украины максимально заботятся о безопасности гражданского населения во время проведения огневых операций

ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ

12 января Вооруженные Силы Украины нанесли новый высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области, — отметили в Генштабе.

Этот удар является частью серии огневых операций, направленных на поражение командных пунктов оккупационных сил Донецкого направления.

В Генштабе подчеркнули, что эта операция свидетельствует о высоком уровне координации и профессионализма украинских военных в выявлении и уничтожении ключевых объектов управления и военной инфраструктуры противника

Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске

По словам Генштаба, 10 января поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.

Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Также 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новое наступление ВСУ. Генерал Ходжес назвал главные цели Украины
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 121 боевое столкновение с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1700 солдат РФ и 22 артсистемы за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1700 солдат РФ и 22 артсистемы за сутки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?