ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Новогродовке Донецкой области

Украинские военные 12 января нанесли очередной высокоточный удар по командному пункту российских войск в Донецкой области. Он находился в Новогродовке.

ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ

12 января Вооруженные Силы Украины нанесли новый высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области, — отметили в Генштабе. Поделиться

Этот удар является частью серии огневых операций, направленных на поражение командных пунктов оккупационных сил Донецкого направления.

В Генштабе подчеркнули, что эта операция свидетельствует о высоком уровне координации и профессионализма украинских военных в выявлении и уничтожении ключевых объектов управления и военной инфраструктуры противника

Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске

По словам Генштаба, 10 января поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.

Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Также 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.