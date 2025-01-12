ВСУ поразили командный пункт армии РФ в Новогродовке Донецкой области

Украинские военные 12 января нанесли очередной высокоточный удар по командному пункту российских войск в Донецкой области. Он находился в Новогродовке.
Главные тезисы
- ВСУ нанесли удар по командному пункту РФ в Новогродовке Донецкой области, что является частью серии огневых операций
- Украинские военные продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма
- Вооруженные Силы Украины наносят высокоточные удары по командным пунктам оккупационных сил в Донецком направлении.
- Последние удары ВСУ направлены на поражение ключевых объектов управления и военной инфраструктуры противника
- Вооруженные Силы Украины максимально заботятся о безопасности гражданского населения во время проведения огневых операций
ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ
Этот удар является частью серии огневых операций, направленных на поражение командных пунктов оккупационных сил Донецкого направления.
В Генштабе подчеркнули, что эта операция свидетельствует о высоком уровне координации и профессионализма украинских военных в выявлении и уничтожении ключевых объектов управления и военной инфраструктуры противника
Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске
По словам Генштаба, 10 января поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.
Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.
Также 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.
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