ВСУ уничтожили 1700 солдат РФ и 22 артсистемы за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 808 250 военных.
Главные тезисы
- В сутки ВСУ уничтожили 1750 солдат и 22 артиллерийские системы российской армии.
- Генштаб отмечает о 184 боевых столкновениях на фронте, в том числе многочисленные атаки захватчиков на разных направлениях.
- Украинские защитники отразили 23 атаки на Лиманском направлении и 27 попыток наступления войск противника на Краматорском направлении.
- Вражеская артиллерия и авиация активно использовались во время боевых действий, штурмуя позиции ВСУ в разных населенных пунктах.
- Силы обороны Украины успешно отразили 18 атак на Курщине, продолжается активное противостояние с российскими захватчиками.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1750 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9756 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 20 289 (+18) ед;
артиллерийских систем — 21 839 (+22) ед;
РСЗО — 1260 ед.;
средства ПВО — 1042 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 021 (+63) ед;
крылатых ракет — 3018 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 598 (+64) ед;
специальной техники — 3694 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.
На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового.
На Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая и Дилиевки.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ, по территории России.
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