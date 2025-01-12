ВСУ уничтожили 1700 солдат РФ и 22 артсистемы за сутки

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ, по территории России.