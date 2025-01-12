ЗСУ знищили 1700 солдатів РФ та 22 артсистеми за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 808 250 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили 1750 солдатів та 22 артилерійські системи російської армії.
- Генштаб зазначає про 184 бойові зіткнення на фронті, в тому числі численні атаки загарбників на різних напрямках.
- Українські оборонці відбили 23 атаки на Лиманському напрямку та 27 спроб наступу військ противника на Краматорському напрямку.
- Ворожа артилерія та авіація активно використовувалися під час бойових дій, штурмуючи позиції ЗСУ в різних населених пунктах.
- Сили оборони України успішно відбили 18 атак на Курщині, триває активне протистояння з російськими загарбниками.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1750 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9756 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 20 289 (+18) од.;
артилерійських систем — 21 839 (+22) од.;
РСЗВ — 1260 од.;
засоби ППО — 1042 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 021 (+63) од.;
крилатих ракет — 3018 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 598 (+64) од.;
спеціальної техніки — 3694 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території рф.
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