ЗСУ знищили 1700 солдатів РФ та 22 артсистеми за добу

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території рф.