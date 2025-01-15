ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ, 13 танков и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 812670 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1500 военных РФ, 13 танков и 57 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 812670 военных.
- За последние сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений и ударов по пунктам управления и личному составу противника.
- Силы обороны отразили атаки в районах Купянского, Лиманского, Северского, Краматорского, Покровского и Новопавловского направлений.
- В оперативной зоне на Курщине украинские войска отразили 24 атаки от российских захватчиков, которые также нанесли девять авиационных ударов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9780 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 20348 (+22) ед,
артиллерийских систем — 21975 (+52) ед,
РСЗО — 1262 ед,
средства ПВО — 1046 (+2) ед,
самолетов — 369 ед,
вертолетов — 331 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22383 (+107),
крылатые ракеты — 3018,
корабли/катера — 28 ед,
подводные лодки — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 33995 (+204) ед,
специальная техника — 3696.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один важный объект противника.
На Купянском направлении в сутки произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Табаевки.
На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.
На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах Временного Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного.
На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили 24 атаки российских захватчиков. Противник нанес по собственной территории девять авиационных (13 КАБ) ударов.
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