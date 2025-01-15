ВСУ уничтожили более 1500 военных РФ, 13 танков и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 812670 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 9780 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 20348 (+22) ед,

артиллерийских систем — 21975 (+52) ед,

РСЗО — 1262 ед,

средства ПВО — 1046 (+2) ед,

самолетов — 369 ед,

вертолетов — 331 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22383 (+107),

крылатые ракеты — 3018,

корабли/катера — 28 ед,

подводные лодки — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33995 (+204) ед,

специальная техника — 3696.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один важный объект противника.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Табаевки.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах Временного Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надеевка, Петропавловка и Шевченко. Поделиться

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.