ЗСУ знищили понад 1500 військових РФ, 13 танків та 57 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 812 670 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 9780 (+13) од,

бойових броньованих машин — 20348 (+22) од,

артилерійських систем — 21975 (+52) од,

РСЗВ — 1262 од,

засоби ППО — 1046 (+2) од,

літаків — 369 од,

гелікоптерів — 331 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22383 (+107),

крилаті ракети — 3018,

кораблі/катери — 28 од,

підводні човни — 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 33995 (+204) од,

спеціальна техніка — 3696.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Поширити

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.