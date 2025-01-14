ЗСУ знищили ще понад 1300 солдатів РФ та 47 артсистем за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 811090 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1330 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 9767 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 20326 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 21923 (+47) одиниці;

РСЗВ — 1262 (+1) одиниці;

засоби ППО — 1044 одиниці;

літаків — 369 одиниць;

гелікоптерів — 331 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22276 (+72) одиниць;

крилаті ракети — 3018 одиниць;

кораблі /катери — 28 одиниць;

підводні човни — один;

автомобільної техніки та автоцистерн — 33791 (+83) одиниць;

спеціальна техніка — 3696 (+1) одиниць.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об'єкт противника.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

П’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне. Поширити