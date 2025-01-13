Між ЗСУ та армією РФ відбулося 40 боєзіткнень на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 13.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони Сумщини, зокрема населені пункти Мезенівка, Порозок, Баранівка та Рясне.

Двічі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, обидва боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили дев’ять ворожих атак, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

Три штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районі Часового Яру та Ступочок, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.