Між ЗСУ та армією РФ відбулося 40 боєзіткнень на Покровському напрямку

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 94 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку.
Головні тези:
- 40 боєзіткнень відбулися на Покровському напрямку за добу, окупанти атакували ряд населених пунктів.
- Генштаб ЗСУ повідомив про 94 атаки ворожих сил за добу.
- За добу Сили оборони ліквідували 1510 російських загарбників та знищили велику кількість техніки армії РФ.
Актуальна ситуація на фронті 13 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 13.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони Сумщини, зокрема населені пункти Мезенівка, Порозок, Баранівка та Рясне.
Двічі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, обидва боєзіткнення тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили дев’ять ворожих атак, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.
Три штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районі Часового Яру та Ступочок, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На даний час на Торецькому напрямку відбулося 12 ворожих атак. Ворог атакував в районах Білої Гори, Кримського та Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі триває одне боєзіткнення.
Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 40 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Курахове та Янтарне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 26 атак противника, 14 боєзіткнень тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Розлив, Времівка та Нескучне, десять боєзіткнень тривають до цього часу.
На Курщині наші захисники за сьогодні відбили десять атак загарбників, крім того, ворог завдав два авіаційних удари, скинувши дві керовані авіаційні бомби, та здійснив 215 артилерійських обстрілів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1510 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9764 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 20 315 (+26) од.;
артилерійських систем — 21 876 (+37) од.;
РСЗВ — 1261 (+1) од.;
засобів ППО — 1044 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 204 (+183) од.;
крилатих ракет — 3018 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 708 (+110) од.;
спеціальної техніки — 3695 (+1) од.
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