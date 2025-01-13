Между ВСУ и армией РФ произошло 40 боестолкновений на Покровском направлении

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении.
Главные тезисы
- На Покровском направлении произошло 40 боестолкновений, оккупанты атаковали ряд населенных пунктов.
- Всего за сутки враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны.
- Украинские воины смогли ликвидировать 1510 захватчиков и уничтожить значительное количество техники армии РФ.
Актуальная ситуация на фронте 13 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Сумщины, в том числе населенные пункты Мезеновка, Порозок, Барановка и Рясное.
Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
Три штурма противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Временного Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
В настоящее время на Торецком направлении произошло 12 вражеских атак. Враг атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецкого. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжается одно боестолкновение.
Горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 40 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, , Нововасиловка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Курахово и Янтарное.
На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка и Нескучное, десять боеприкосновений продолжаются до сих пор.
На Курщине наши защитники отбили десять атак захватчиков, кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив две управляемые авиационные бомбы, и совершил 215 артиллерийских обстрелов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9764 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 20 315 (+26) ед;
артиллерийских систем — 21 876 (+37) ед;
РСЗО — 1261 (+1) ед.;
средств ПВО — 1044 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 204 (+183) ед;
крылатых ракет — 3018 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 708 (+110) ед;
специальной техники — 3695 (+1) ед.
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