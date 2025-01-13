Между ВСУ и армией РФ произошло 40 боестолкновений на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Сумщины, в том числе населенные пункты Мезеновка, Порозок, Барановка и Рясное.

Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Три штурма противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Временного Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.