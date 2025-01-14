ВСУ уничтожили еще более 1300 солдат РФ и 47 артсистем за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили еще более 1300 солдат РФ и 47 артсистем за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили еще более 1300 солдат РФ и 47 артсистем за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 811 090 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили более 1300 солдат РФ и 47 артиллерийских систем в течение суток.
  • Утраты русской армии уже превосходят 811 тыщ военных с начала вторжения.
  • Силами обороны зафиксировано 166 боевых столкновений и успешно отражены 77 наступательных действий агрессора по разным направлениям.
  • В сутки украинские войска разрушили значительное количество техники противника, включая танки, артиллерийские системы и подразделения ПВО.
  • Последние боевые действия свидетельствуют об успешных операциях украинских Вооруженных Сил в обороне своих позиций и отражении вражеских атак на разных фронтовых направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9767 (+3) единиц;

  • боевых бронированных машин — 20326 (+11) единиц;

  • артиллерийских систем — 21923 (+47) единицы;

  • РСЗО — 1262 (+1) единицы;

  • средства ПВО — 1044 единицы;

  • самолетов — 369 единиц;

  • вертолетов — 331 единица;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22276 (+72) единиц;

  • крылатые ракеты — 3018 единиц;

  • корабли /катера — 28 единиц;

  • подводные лодки — одна;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33791 (+83) единиц;

  • специальная техника — 3696 (+1) единиц.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника.

  • За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

  • Пять штурмов противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Временного Яра и Ступочек.

  • Шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасилов , Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное.

  • Силы обороны отразили 13 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

  • На Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, враг нанес 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами и совершил 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

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