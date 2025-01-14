ВСУ уничтожили еще более 1300 солдат РФ и 47 артсистем за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 811 090 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 9767 (+3) единиц;

боевых бронированных машин — 20326 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 21923 (+47) единицы;

РСЗО — 1262 (+1) единицы;

средства ПВО — 1044 единицы;

самолетов — 369 единиц;

вертолетов — 331 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22276 (+72) единиц;

крылатые ракеты — 3018 единиц;

корабли /катера — 28 единиц;

подводные лодки — одна;

автомобильной техники и автоцистерн — 33791 (+83) единиц;

специальная техника — 3696 (+1) единиц.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

Пять штурмов противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Временного Яра и Ступочек.

Шестнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасилов , Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное. Поделиться