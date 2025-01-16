ЗСУ знищили за добу майже 1500 солдатів РФ та 11 танків

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1480 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.