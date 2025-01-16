ЗСУ знищили за добу майже 1500 солдатів РФ та 11 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 814 150 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили 1480 солдатів РФ та 11 танків за останню добу.
- Загальна кількість втрат російської армії у конфлікті в Україні перевищує 814 тисяч військових.
- Протягом останньої доби було зафіксовано 124 бойових зіткнення на фронті.
- Учора ворог намагався просунутися вперед у районах Лиманського, Краматорського, Торецького, Покровського, Новопавлівського та Курського напрямків.
- На Курському напрямку ворог завдав 13 авіаційних ударів та вчинив 340 артилерійських обстрілів, переважно із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1480 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9791 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 20 368 (+20) од.;
артилерійських систем — 22 015 (+40) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засоби ППО — 1046 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 503 (+120) од.;
крилатих ракет — 3049 (+31) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 132 (+137) од.;
спеціальної техніки — 3697 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.
Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.
Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.
Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.
На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню.
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