ВСУ уничтожили за сутки почти 1500 солдат РФ и 11 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов противника.