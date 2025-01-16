ВСУ уничтожили за сутки почти 1500 солдат РФ и 11 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 814 150 военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы уничтожили 1480 солдат РФ и 11 танков за последние сутки.
- Общее количество потерь русской армии в конфликте в Украине превышает 814 тысяч военных.
- За последние сутки было зафиксировано 124 боевых столкновения на фронте.
- Вчера враг пытался продвинуться вперед в районах Лиманского, Краматорского, Торецкого, Покровского, Новопавловского и Курского направлений.
- На Курском направлении враг нанес 13 авиационных ударов и нанес 340 артиллерийских обстрелов, преимущественно из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9791 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 20 368 (+20) ед;
артиллерийских систем — 22 015 (+40) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1046 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 503 (+120) ед;
крылатых ракет — 3049 (+31) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 132 (+137) ед;
специальной техники — 3697 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов противника.
За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Временного Яра и Предтечиного.
Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского.
Силы обороны отразили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Времовка и Константинополь.
На Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 — из реактивных систем залпового огня.
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