ВСУ уничтожили за сутки почти 1500 солдат РФ и 11 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за сутки почти 1500 солдат РФ и 11 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили за сутки почти 1500 солдат РФ и 11 танков
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 814 150 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили 1480 солдат РФ и 11 танков за последние сутки.
  • Общее количество потерь русской армии в конфликте в Украине превышает 814 тысяч военных.
  • За последние сутки было зафиксировано 124 боевых столкновения на фронте.
  • Вчера враг пытался продвинуться вперед в районах Лиманского, Краматорского, Торецкого, Покровского, Новопавловского и Курского направлений.
  • На Курском направлении враг нанес 13 авиационных ударов и нанес 340 артиллерийских обстрелов, преимущественно из реактивных систем залпового огня.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9791 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 368 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 22 015 (+40) ед;

  • РСЗО — 1262 ед.;

  • средства ПВО — 1046 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 503 (+120) ед;

  • крылатых ракет — 3049 (+31) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 132 (+137) ед;

  • специальной техники — 3697 (+1) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов противника.

  • За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Временного Яра и Предтечиного.

  • Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Уверово.

  • Силы обороны отразили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Времовка и Константинополь.

  • На Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 — из реактивных систем залпового огня.

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