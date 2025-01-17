По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 141 боестолкновение с преступной армией РФ. Силы обороны ликвидировали еще 1670 российских окупантов.

Что происходит на фронте

В Харьковской области в течение суток преступная армия РФ активных боевых действий не проводила.

В направлении Купянска Силы обороны отразили 8 вражеских атак в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызового и Песчаного.

В направлении Лимана в Донецкой области украинские военные пресекли 13 попыток вражеских атак в районах Копанки, Новосергеевки, Грековки, Зеленого Роща, Макеевки, Зеленой Долины, Торского, Новоплатоновки, Тернов и Заречного.

В направлении Северска российские оккупанты 5 раз безуспешно атаковали вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В направлении Краматорска остановлено 7 вражеских попыток наступления в районе Временного Яра, Привилегии, Белой Горы, Григоровки.

В направлении Торецкого кафиры 14 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Крымского, Леонидовки, Торецкая и Щербиновки.

В направлении Покровска ВСУ отразили 53 атаки преступной армии РФ неподалеку от Зеленого Поля, Елизаветовки, Миролюбовки, Водяного Второго, Луча, Лисовки, Нового Труда, Покровска, Шевченко, Зверевого, Котлиного, Успеновки, Славянки, Петропавловки, Андреев Дачного и Янтарного.

В направлении Времовки российские оккупанты 11 раз безуспешно пытались прорвать позиции ВСУ вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Времовки.

В Запорожской области враг безуспешно пытался атаковать Новоданиловку.

На Левобережье Днепра в Херсонской области отражены 4 безуспешных вражеских попытки наступления.

На Курщине российские кафиры 20 раз атаковали позиции ВСУ.

Что известно о вражеских потерях

личного состава — около 815 тыс. 820 (+1 тыс. 670) человек / persons,

танков — 9 тыс 803 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 2 тыс 381 (+13) ед,

артиллерийских систем — 22 тыс 19 (+4) ед,

РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 566 (+63),

крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 256 (+124) ед,

специальная техника — 3 тыс 699 (+2)