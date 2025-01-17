По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 141 боестолкновение с преступной армией РФ. Силы обороны ликвидировали еще 1670 российских окупантов.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины продолжают успешно отражать атаки российских войск: за сутки ликвидировано 1670 российских оккупантов.
- На фронте произошло 141 боестолкновение с российской армией, силы обороны зафиксировали провальные вражеские атаки в Харьковской области и 13 в Донецкой области.
- Ракетные войска Сил обороны нанесли точечные удары по сосредоточениям личного состава и техники российских захватчиков.
Что происходит на фронте
В Харьковской области в течение суток преступная армия РФ активных боевых действий не проводила.
В направлении Купянска Силы обороны отразили 8 вражеских атак в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызового и Песчаного.
В направлении Лимана в Донецкой области украинские военные пресекли 13 попыток вражеских атак в районах Копанки, Новосергеевки, Грековки, Зеленого Роща, Макеевки, Зеленой Долины, Торского, Новоплатоновки, Тернов и Заречного.
В направлении Северска российские оккупанты 5 раз безуспешно атаковали вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
В направлении Краматорска остановлено 7 вражеских попыток наступления в районе Временного Яра, Привилегии, Белой Горы, Григоровки.
В направлении Торецкого кафиры 14 раз безуспешно пытались продвинуться в районах Крымского, Леонидовки, Торецкая и Щербиновки.
В направлении Покровска ВСУ отразили 53 атаки преступной армии РФ неподалеку от Зеленого Поля, Елизаветовки, Миролюбовки, Водяного Второго, Луча, Лисовки, Нового Труда, Покровска, Шевченко, Зверевого, Котлиного, Успеновки, Славянки, Петропавловки, Андреев Дачного и Янтарного.
В направлении Времовки российские оккупанты 11 раз безуспешно пытались прорвать позиции ВСУ вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Времовки.
В Запорожской области враг безуспешно пытался атаковать Новоданиловку.
На Левобережье Днепра в Херсонской области отражены 4 безуспешных вражеских попытки наступления.
На Курщине российские кафиры 20 раз атаковали позиции ВСУ.
Что известно о вражеских потерях
личного состава — около 815 тыс. 820 (+1 тыс. 670) человек / persons,
танков — 9 тыс 803 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 2 тыс 381 (+13) ед,
артиллерийских систем — 22 тыс 19 (+4) ед,
РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 566 (+63),
крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 256 (+124) ед,
специальная техника — 3 тыс 699 (+2)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-