Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 17.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Леонівка, Мхи, Діброва та Клюси Чернігівської області; Рясне та Товстодубове Сумської області.

На Харківському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, на даний час точиться бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, досі триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки. Противника відбито.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, вісім з 16 атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників наші захисники вже відбили.