Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97.
Головні тези:
- За останні дні сили оборони України відбили майже 100 атак від російських окупантів на різних напрямках фронту.
- Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, за добу було ліквідовано понад 1600 російських окупантів, а також нейтралізовано багато техніки та озброєння ворога.
Актуальна ситуація на фронті 17 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 17.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Леонівка, Мхи, Діброва та Клюси Чернігівської області; Рясне та Товстодубове Сумської області.
На Харківському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, на даний час точиться бій.
На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, досі триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки. Противника відбито.
На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, вісім з 16 атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.
На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки, п’ять атак тривають, сім штурмів загарбників наші захисники вже відбили.
На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 41 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, 14 боєзіткнень ще тривають.
Також, один раз ворог безрезультатно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.
Операція в Курській області — українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
Що відомо про ворожі втрати
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 141 боєзіткнення з армією РФ. Сили оборони ліквідували ще 1670 російських окупантів.
особового складу — близько 815820 (+1670) осіб,
танків — 9803 (+12) од,
бойових броньованих машин — 2381 (+13) од,
артилерійських систем — 22019 (+4) од,
РСЗВ — 1262 (+0) од,
засобів ППО — 1046 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22566 (+63),
крилатих ракет — 349 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 34256 (+124) од,
спеціальної техніки — 3699 (+2)
Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління, а також два засоби ППО російських загарбників, — додають у Генштабі.
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