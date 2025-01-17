Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 97.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили около 100 атак российских оккупантов за сутки.
- На разных направлениях фронта происходят боевые столкновения, где украинские военные успешно ликвидируют врага и нейтрализуют технику.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил о более чем 1600 уничтоженных вражеских оккупантах за сутки.
Актуальная ситуация на фронте 17 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимоновичи, Леоновка, Мхи, Диброва и Клюса Черниговской области; Обильное и Толстодубовое Сумской области.
На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений близ Волчанска, в настоящее время идет бой.
На Купянском направлении российские кафиры совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор длится два боестолкновения.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Временного Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Дачного. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.
Также один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Операция в Курской области — украинские воины за сегодня отразили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Что известно о вражеских потерях
По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 141 боестолкновение с армией РФ. Силы обороны ликвидировали еще 1670 русских оккупантов.
личного состава — около 815820 (+1670) человек,
танков — 9803 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 2381 (+13) ед,
артиллерийских систем — 22019 (+4) ед,
РСЗО — 1262 (+0) ед,
средств ПВО — 1046 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 22566 (+63),
крылатых ракет — 349 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 34256 (+124) ед,
специальной техники — 3699 (+2)
За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления, а также два средства ПВО российских захватчиков, — добавляют в Генштабе.
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