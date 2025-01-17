Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимоновичи, Леоновка, Мхи, Диброва и Клюса Черниговской области; Обильное и Толстодубовое Сумской области.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений близ Волчанска, в настоящее время идет бой.

На Купянском направлении российские кафиры совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор длится два боестолкновения.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Временного Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.