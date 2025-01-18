По информации Генштаба, в течение суток на фронте произошло 174 боестолкновения с преступной армией РФ. Украинские военные ликвидировали еще 1 тыс. 340 российских оккупантов.
Главные тезисы
- В течение суток ВСУ ликвидировали 1340 солдат РФ на фронте, причинив значительные потери военной технике и личному составу армии.
- Украинские военные успешно отражают атаки российских захватчиков по многочисленным направлениям, продолжая защищать территорию страны.
- Боевые действия на фронте продолжаются, преступная армия РФ сталкивается с сопротивлением со стороны украинских вооруженных сил.
- Согласно информации Генштаба, ракетные войска и артиллерия Сил обороны проводят удары по позициям российских захватчиков, нанося им серьезные потери.
- По информации о потерях армии РФ, в течение суток российские оккупанты потеряли значительное количество личного состава, техники и вооружения.
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские оккупанты предприняли одну безуспешную попытку продвижения в районе Волчанска.
В направлении Купянска в течение суток Силами обороны отражены 8 вражеских атак неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 13 раз безуспешно атаковала вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов.
В направлении Северска Силы обороны отбили одну вражескую атаку вблизи Белогоровки.
В направлении Краматорска российские оккупанты 26 раз безуспешно пытались атаковать в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.
В направлении Торецка отражены 19 безуспешных попыток российских захватчиков возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
В направлении Покровска за прошедшие сутки враг провел 79 штурмов в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаков и Янтарного.
В направлении Новопавловки Силы обороны отразили 2 безуспешные атаки российских оккупантов вблизи Великой Новоселки и Константинополя.
В Запорожской области враг однажды безуспешно пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.
На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны успешно отражены 2 вражеских штурма.
На Курщине украинскими военными успешно отражены 16 атак преступной армии РФ.
Что известно о потерях армии РФ
личного состава — около 817 тыс 160 (+1 тыс 340) человек,
танков — 9 тыс 803 (+0) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 394 (+13) ед,
артиллерийских систем — 22 тыс 40 (+21) ед,
РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 579 (+13),
крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 325 (+69) ед,
специальная техника / special equipment — 3 тыс 699 (+0)
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