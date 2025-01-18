ВСУ ликвидировали 1340 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1340 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, в течение суток на фронте произошло 174 боестолкновения с преступной армией РФ. Украинские военные ликвидировали еще 1 тыс. 340 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • В течение суток ВСУ ликвидировали 1340 солдат РФ на фронте, причинив значительные потери военной технике и личному составу армии.
  • Украинские военные успешно отражают атаки российских захватчиков по многочисленным направлениям, продолжая защищать территорию страны.
  • Боевые действия на фронте продолжаются, преступная армия РФ сталкивается с сопротивлением со стороны украинских вооруженных сил.
  • Согласно информации Генштаба, ракетные войска и артиллерия Сил обороны проводят удары по позициям российских захватчиков, нанося им серьезные потери.
  • По информации о потерях армии РФ, в течение суток российские оккупанты потеряли значительное количество личного состава, техники и вооружения.

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские оккупанты предприняли одну безуспешную попытку продвижения в районе Волчанска.

В направлении Купянска в течение суток Силами обороны отражены 8 вражеских атак неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 13 раз безуспешно атаковала вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов.

В направлении Северска Силы обороны отбили одну вражескую атаку вблизи Белогоровки.

В направлении Краматорска российские оккупанты 26 раз безуспешно пытались атаковать в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

В направлении Торецка отражены 19 безуспешных попыток российских захватчиков возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

В направлении Покровска за прошедшие сутки враг провел 79 штурмов в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаков и Янтарного.

В направлении Новопавловки Силы обороны отразили 2 безуспешные атаки российских оккупантов вблизи Великой Новоселки и Константинополя.

В Запорожской области враг однажды безуспешно пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны успешно отражены 2 вражеских штурма.

На Курщине украинскими военными успешно отражены 16 атак преступной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ

личного состава — около 817 тыс 160 (+1 тыс 340) человек,

танков — 9 тыс 803 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 20 тыс 394 (+13) ед,

артиллерийских систем — 22 тыс 40 (+21) ед,

РСЗО — 1 тыс 262 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 46 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 тыс 579 (+13),

крылатые ракеты — 3 тыс 49 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 325 (+69) ед,

специальная техника / special equipment — 3 тыс 699 (+0)

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков, отмечают в Генштабе.

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