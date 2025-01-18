Росія атакувала Київ балістикою — щонайменше 4 людини загинули

Вранці 18 січня армія РФ атакувала столицю України. Станом на 07:00 ранку відомо про загибель щонайменше чотирьох цивільних, ще троє людей постраждали.
Головні тези:
- Атака РФ призвела до займання будівлі в Шевченківському районі та пошкодження житлових будинків в місті.
- У Запоріжжі внаслідок атаки з боку російських окупантів постраждали 6 людей.
Атака РФ на Київ 18 січня — що відомо
Повітряну тривогу в місті оголосили о 05:50.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків.
Окрім того, вказано, що в Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.
За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий, — повідомив спочатку начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Згодом він додав, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.
Близько 07:00 було відомо вже про чотирьох цивільних, яких вбили російські окупанти.
Атака Росії на Запоріжжя — постраждали цивільні
Про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, унаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 6 людей отримали поранення.
Окрім того, під удар російських окупантів потрапили житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.
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