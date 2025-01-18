Росія атакувала Київ балістикою — щонайменше 4 людини загинули

Вранці 18 січня армія РФ атакувала столицю України. Станом на 07:00 ранку відомо про загибель щонайменше чотирьох цивільних, ще троє людей постраждали.

Атака РФ на Київ 18 січня — що відомо

Повітряну тривогу в місті оголосили о 05:50.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків.

Фото: соцмережі

Окрім того, вказано, що в Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.

Фото: соцмережі

За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий, — повідомив спочатку начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Фото: соцмережі

Згодом він додав, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Близько 07:00 було відомо вже про чотирьох цивільних, яких вбили російські окупанти.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. Віталій Кличко Мер Києва

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака Росії на Запоріжжя — постраждали цивільні

Про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 6 людей отримали поранення.

Окрім того, під удар російських окупантів потрапили житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.