Росія атакувала Київ балістикою — щонайменше 4 людини загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Київ балістикою — щонайменше 4 людини загинули

Віталій Кличко
атака на Київ 18 січня
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Вранці 18 січня армія РФ атакувала столицю України. Станом на 07:00 ранку відомо про загибель щонайменше чотирьох цивільних, ще троє людей постраждали.

Головні тези:

  • Атака РФ призвела до займання будівлі в Шевченківському районі та пошкодження житлових будинків в місті.
  • У Запоріжжі внаслідок атаки з боку російських окупантів постраждали 6 людей.

Атака РФ на Київ 18 січня — що відомо

Повітряну тривогу в місті оголосили о 05:50.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків.

Фото: соцмережі

Окрім того, вказано, що в Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.

Фото: соцмережі

За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий, — повідомив спочатку начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Фото: соцмережі

Згодом він додав, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Близько 07:00 було відомо вже про чотирьох цивільних, яких вбили російські окупанти.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака Росії на Запоріжжя — постраждали цивільні

Про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 6 людей отримали поранення.

Окрім того, під удар російських окупантів потрапили житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.

До 6 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні".

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