Протягом 2024 року країна-агресорка Росія витратила майже чверть наявних резервів з Фонду національного добробуту на підтримку економіки.

Росія швидко вичерпує фінансові резерви на тлі злочинної війни проти України

За інформацією мінфіну країни-агресорки, у 2024 році Фонд національного добробуту залишався практично незмінним, нараховуючи близько 120 млрд доларів.

Однак запаси ліквідних коштів та інвестицій скоротились на 24% до 37 млрд дол порівняно із станом на початок 2024 року.

Це на 57% менше за 87 млрд доларів, які країна-агресорка мала на початку 2022 року до повномасшатабного вторгнення в Україну.

Попри те, що доходи від продажу нафти і газу перевищили прогнози російського уряду у 2024 році, мінфін країни-агресорки витратив 13 млрд доларів на покриття дефіциту держбюджету.

Рубль

Резерви також витрачались на на заходи з підтримки економіки Росії в умовах масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками, і на фінансування великих інфраструктурних проєктів.

За підрахунками Bloomberg, вартість акцій фонду в облігаціях, випущених для фінансування таких проєктів, минулого року зросла на 50%, а з початку 2022 року збільшилася в чотири рази.

Як США можуть ще більше добити економіку Росії

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.

Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти.

Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торговельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.

Том О'Доннелл звертає увагу на те, що танкери, які застрягли в морі, підтверджують той факт, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту.