Протягом 2024 року країна-агресорка Росія витратила майже чверть наявних резервів з Фонду національного добробуту на підтримку економіки.
Головні тези:
- Росія витратила чверть фінансових резервів на підтримку економіки в умовах війни проти України.
- Запаси ліквідних коштів країни скоротились на 24%, що свідчить про швидке вичерпання ресурсів на тлі злочинної війни.
- Нові санкції США можуть ще більше погіршити економічне становище Росії, особливо у енергетичному секторі.
- Російський енергетичний сектор переживає складнощі через обмеження експорту та санкції від ключових торговельних партнерів.
- Санкції і обмеження на ринку нафти призвели до скорочення експорту російської нафти та збільшення проблем з танкерами.
Росія швидко вичерпує фінансові резерви на тлі злочинної війни проти України
За інформацією мінфіну країни-агресорки, у 2024 році Фонд національного добробуту залишався практично незмінним, нараховуючи близько 120 млрд доларів.
Однак запаси ліквідних коштів та інвестицій скоротились на 24% до 37 млрд дол порівняно із станом на початок 2024 року.
Це на 57% менше за 87 млрд доларів, які країна-агресорка мала на початку 2022 року до повномасшатабного вторгнення в Україну.
Попри те, що доходи від продажу нафти і газу перевищили прогнози російського уряду у 2024 році, мінфін країни-агресорки витратив 13 млрд доларів на покриття дефіциту держбюджету.
Резерви також витрачались на на заходи з підтримки економіки Росії в умовах масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками, і на фінансування великих інфраструктурних проєктів.
За підрахунками Bloomberg, вартість акцій фонду в облігаціях, випущених для фінансування таких проєктів, минулого року зросла на 50%, а з початку 2022 року збільшилася в чотири рази.
Як США можуть ще більше добити економіку Росії
Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.
Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти.
Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торговельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.
Том О'Доннелл звертає увагу на те, що танкери, які застрягли в морі, підтверджують той факт, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту.
Особливо це помітно на тлі скорочення експорту російської нафти через квоти ОПЕК+ і надлишкову пропозицію на ринку.
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