Російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб представити економіку РФ як "стабільну" і зростаючу, однак під час війни проти України її стан суттєво погіршився.

Путін бреше росіянам про реальний стан справ

Як відомо, нещодавно нелегітимний президент РФ публічно визнав, що інфляція в країні-агресорці сягнула 9,2-9,3%.

Однак, що примітно, він не запропонував жодних шляхів вирішення цієї проблеми, але лише накинувся зі звинуваченнями на Центральний банк РФ.

Путін вважає його винним у неправильному регулюванні процентних ставок.

Що важливо розуміти, поточна ставка вже досягла 21%. Наразі експерти попереджають про її подальше підвищення до 23%.

На переконання американських аналітиків, намагання диктатора перекласти відповідальність на чиновників підтверджують нездатність останнього визнати вплив західних санкцій та економічного тиску.

Економіка України наразі сильніша за російську

Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України, — наголошує команда ISW. Поширити

Що важливо розуміти, подібні заяви мають на меті відволікти росіян від реальних економічних проблем.

Авторитетне видання The Economist звертає увагу на те, що Україна, попри всі труднощі війни, демонструє стабільність, яка є недосяжною для російської економіки.

За словами експертів, обмінний курс гривні дійсно залишається стабільним, а ВВП України у 2024 році зросте на 4%, у 2025 — на 4,3%.