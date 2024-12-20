Путин лжет. Украина смогла обыграть Россию на экономическом фронте
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин лжет. Украина смогла обыграть Россию на экономическом фронте

Путин
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Источник:  ISW

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы представить экономику РФ как "стабильную" и растущую, однако во время войны против Украины ее состояние существенно ухудшилось.

Главные тезисы

  • Последние события свидетельствуют о серьезных проблемах с инфляцией и процентными ставками в России.
  • Эксперты указывают на стабильность экономики Украины и ее прогнозируемый рост по сравнению с российской.

Путин лжет россиянам о реальном положении дел

Как известно, недавно нелегитимный президент РФ публично признал, что инфляция в стране-агрессорке достигла 9,2-9,3%.

Однако, что примечательно, он не предложил никаких путей решения этой проблемы, но только набросился с обвинениями на Центральный банк РФ.

Путин считает его виновным в неправильном регулировании процентных ставок.

Что важно понимать, текущая ставка уже достигла 21%. В настоящее время эксперты предупреждают о ее дальнейшем повышении до 23%.

По мнению американских аналитиков, попытки диктатора переложить ответственность на чиновников подтверждают неспособность последнего признать влияние западных санкций и экономического давления.

Экономика Украины сейчас сильнее российской

Путин утверждал, что Россия способна "уверенно стоять на собственных ногах" с точки зрения своей экономики, и отметил, что Россия остается одним из главных мировых экспортеров продовольствия, забыв при этом вспомнить о продолжении незаконного экспорта Россией украденного зерна с временно оккупированных территорий Украины, — отмечает команда ISW.

Что важно понимать, подобные заявления преследуют цель отвлечь россиян от реальных экономических проблем.

Авторитетное издание The Economist обращает внимание на то, что Украина, несмотря на все трудности войны, демонстрирует стабильность, которая недостижима для российской экономики.

По словам экспертов, обменный курс гривни действительно остается стабильным, а ВВП Украины в 2024 году вырастет на 4%, в 2025-м — на 4,3%.

Процентная ставка в Украине находится на 30-месячном минимуме — 13,5%, что значительно отличается от экономической ситуации в России.

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