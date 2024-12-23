Іноземні аналітики дійшли висновку, що в країни-агресорки РФ з'являється дедалі більше труднощів з доставленням товарів до Китаю через свою величезну східну залізничну мережу. Головні причини — війна проти України та санкції.

Спектр економічних проблем РФ постійно розширюється

Що важливо розуміти, АТ "Російські залізниці" нещодавно підтримали скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через швидке зростання вартості запозичень.

Збільшення кількості вантажів, пов'язаних з війною, також посилює існуючі вузькі місця, в той час, як санкції впливають на транскордонні платежі. Ці фактори, разом з давніми логістичними проблемами, уповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля і алюміній. Поширити

Що цікаво, московська компанія MMI Research не приховує, що в 2024 році залізниця переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, тому усе серйозно.

На переконання експертів, це пов'язано як з потребами армії — завантаженням мережі пріоритетними вантажами — так і з загостренням проблем з рухомим складом.

Росія не може приховати усі свої проблеми

Як відомо, нелегітимний президент РФ Володимир Путін продовжує цинічно брехати, що російська економіка “цвіте і процвітає”.

Попри це, він визнав, що інфляція "викликає занепокоєння".

На тлі останніх заяв російського диктатора варто зазначити, що для "Російських залізниць" картина не така райдужна.

Перевізник, який часто запозичував кошти для інвестицій на відкритих ринках, зараз значною мірою закритий для них через санкції. Державна підтримка обмежена, оскільки Москва переорієнтувала свій бюджет на війну, — пише редакція видання. Поширити

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка сфокусувала свою торгівлю на Азію, розраховуючи на так звану залізничну мережу "Східного полігону".

Вона має 14 тисяч кілометрів та з'єднує дві найдовші залізниці РФ.