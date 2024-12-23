Іноземні аналітики дійшли висновку, що в країни-агресорки РФ з'являється дедалі більше труднощів з доставленням товарів до Китаю через свою величезну східну залізничну мережу. Головні причини — війна проти України та санкції.
Головні тези:
- Російська залізниця скоротила інвестиційну програму на 30%.
- Наразі вона переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, що свідчить про серйозні економічні труднощі РФ.
Спектр економічних проблем РФ постійно розширюється
Що важливо розуміти, АТ "Російські залізниці" нещодавно підтримали скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через швидке зростання вартості запозичень.
Що цікаво, московська компанія MMI Research не приховує, що в 2024 році залізниця переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, тому усе серйозно.
На переконання експертів, це пов'язано як з потребами армії — завантаженням мережі пріоритетними вантажами — так і з загостренням проблем з рухомим складом.
Росія не може приховати усі свої проблеми
Як відомо, нелегітимний президент РФ Володимир Путін продовжує цинічно брехати, що російська економіка “цвіте і процвітає”.
Попри це, він визнав, що інфляція "викликає занепокоєння".
На тлі останніх заяв російського диктатора варто зазначити, що для "Російських залізниць" картина не така райдужна.
Ні для кого не секрет, що країна-агресорка сфокусувала свою торгівлю на Азію, розраховуючи на так звану залізничну мережу "Східного полігону".
Вона має 14 тисяч кілометрів та з'єднує дві найдовші залізниці РФ.
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