Иностранные аналитики пришли к выводу, что у страны-агрессорки РФ появляется все больше трудностей с доставкой товаров в Китай из-за своей огромной восточной железнодорожной сети. Главные причины – война против Украины и санкции.

Спектр экономических проблем РФ постоянно расширяется

Что важно понимать, АО "Российские железные дороги" недавно поддержали сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за быстрого роста стоимости заимствований.

Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы вместе с логистическими проблемами замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий. Поделиться

Что интересно, московская компания MMI Research не скрывает, что в 2024 году железная дорога переживает глубочайший спад со времен кризиса 2008-2009 годов, поэтому все действительно серьезно.

По убеждению экспертов, это связано как с потребностями армии — загрузкой сети приоритетными грузами — так и с обострением проблем с подвижным составом.

Россия не может скрыть все свои проблемы

Как известно, нелегитимный президент РФ Владимир Путин продолжает цинично врать, что российская экономика "цветет и процветает".

Несмотря на это, он признал, что инфляция "вызывает беспокойство".

На фоне последних заявлений российского диктатора стоит отметить, что для "Российских железных дорог" картина не такая радужная.

Перевозчик, часто заимствовавший средства для инвестиций на открытых рынках, сейчас в значительной степени закрыт для них из-за санкций. Государственная поддержка ограничена, поскольку Москва переориентировала свой бюджет на войну, пишет редакция издания. Поделиться

Ни для кого не секрет, что страна-агрессорка сфокусировала свою торговлю на Азию, рассчитывая на так называемую железнодорожную сеть "Восточного полигона".

Она имеет 14 тысяч километров и соединяет две самые длинные железные дороги РФ.