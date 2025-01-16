В течение 2024 года страна-агрессорка Россия потратила почти четверть резервов из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики.

Россия быстро исчерпывает финансовые резервы на фоне преступной войны против Украины

По информации минфина страны-агрессорки, в 2024 году Фонд национального благосостояния оставался практически неизменным, насчитывая около 120 млрд долларов.

Однако запасы ликвидных средств и инвестиций сократились на 24% до 37 млрд долл. по сравнению с состоянием на начало 2024 года.

Это на 57% меньше 87 млрд долларов, которые страна-агрессорка имела в начале 2022 года до полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на то, что доходы от продажи нефти и газа превысили прогнозы российского правительства в 2024 году, минфин страны-агрессорки потратил 13 млрд долларов на покрытие дефицита госбюджета.

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Резервы также тратились на меры по поддержке экономики России в условиях масштабных санкций, введенных США и их союзниками, и на финансирование крупных инфраструктурных проектов.

По подсчетам Bloomberg стоимость акций фонда в облигациях, выпущенных для финансирования таких проектов, в прошлом году выросла на 50%, а с начала 2022 года увеличилась в четыре раза.

Как США могут еще больше добить экономику России

Немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл обращает внимание, что энергетическая империя российского диктатора Владимира Путина оказалась под тройным ударом, а новый президент США Дональд Трамп вообще может ее "похоронить".

Немецкий аналитик обращает внимание на то, что российский энергетический сектор пережил ряд событий, нанесших ущерб экспорту нефти.

Нельзя игнорировать тот факт, что после санкций Штатов ключевые торговые союзники Кремля, а именно Китай и Индия закрыли свои порты для российских танкеров.

Том О'Доннелл обращает внимание на то, что застрявшие в море танкеры подтверждают тот факт, что санкции от 10 января оказались эффективнее ограничения цен на нефть.