Центробанк РФ разрушает российскую экономику — что будет дальше
Категория
Экономика
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Центробанк РФ разрушает российскую экономику — что будет дальше

Минобороны Британии
ЦБ РФ
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Минобороны Великобритании решило проанализировать состояние российской экономики на фоне неоднозначных решений Центрального банка РФ.

Главные тезисы

  • Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% может привести к усилению инфляционного давления.
  • Падение рубля после оглашения санкций против Газпромбанка свидетельствует о длительном перегреве российской экономики.

Российская экономика не выдерживает давления путинской войны

Британские разведчики обращают внимание на то, что во время заседания 20 декабря Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Что также важно понимать, на предыдущем заседании в октябре — он поднял ее с 19% до 21% — самого высокого показателя с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

На этом фоне российский бизнес начал активно критиковать высокие процентные ставки. Однако инфляционное давление, вероятно, усиливается частично из-за недавнего снижения курса рубля.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого курса по отношению к доллару США со времен вторжения в Украину в 2020 году (до 114 за доллар США), — напоминает Минобороны Великобритании.

Что на самом деле происходит

По словам британских разведчиков, они связывают падение рубля с оглашением санкций против Газпромбанка.

Как известно, после этого была обнародована экономическая статистика, указывающая на продолжающийся перегрев российской экономики.

В ответ ЦБ РФ объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.

Несмотря на это, как известно, курс рубля оставался около 100 к доллару до 20 декабря 2024, что привело к широким ожиданиям рынка по очередному повышению ключевой ставки.

Решение ЦБ РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, вероятнее всего, усугубит дисбаланс в экономике из-за инфляционных последствий снижения курса рубля, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов.

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