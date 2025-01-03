Российская экономика не выдерживает давления путинской войны

Британские разведчики обращают внимание на то, что во время заседания 20 декабря Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Что также важно понимать, на предыдущем заседании в октябре — он поднял ее с 19% до 21% — самого высокого показателя с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

На этом фоне российский бизнес начал активно критиковать высокие процентные ставки. Однако инфляционное давление, вероятно, усиливается частично из-за недавнего снижения курса рубля.

В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого курса по отношению к доллару США со времен вторжения в Украину в 2020 году (до 114 за доллар США), — напоминает Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/S0pO8BB60E#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Um2TI2SDYm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2025

Что на самом деле происходит

По словам британских разведчиков, они связывают падение рубля с оглашением санкций против Газпромбанка.

Как известно, после этого была обнародована экономическая статистика, указывающая на продолжающийся перегрев российской экономики.

В ответ ЦБ РФ объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.

Несмотря на это, как известно, курс рубля оставался около 100 к доллару до 20 декабря 2024, что привело к широким ожиданиям рынка по очередному повышению ключевой ставки.