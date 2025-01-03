Центробанк РФ руйнує російську економіку — що буде далі

Міноборони Великої Британії вирішило проаналізувати стан російської економіки на тлі неоднозначних рішень Центрального банку РФ.
Головні тези:
- Рішення Центробанку РФ зберегти ключову ставку на рівні 21% може призвести до посилення інфляційного тиску.
- Падіння рубля після оголошення санкцій проти Газпромбанку свідчить про тривалий перегрів російської економіки.
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Британські розвідники звертають увагу на те, що під час засідання 20 грудня Центробанк РФ вирішив зберегти ключову ставку на рівні 21%.
Що також важливо розуміти, на попередньому засіданні у жовтні — він підняв її з 19% до 21% — найвищого показника з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
На цьому тлі російський бізнес почав активно критикувати високі відсоткові ставки. Однак інфляційний тиск, імовірно, посилюється частково через нещодавнє зниження курсу рубля.
Що насправді відбувається
За словами британських розвідників, вони пов’язують падіння рубля з оголошенням санкцій проти Газпромбанку.
Як відомо, після цього була оприлюднена економічна статистика, яка вказує на триваючий перегрів російської економіки.
У відповідь на це ЦБ РФ оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.
Попри це, як відомо, курс рубля залишався близько 100 до долара до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення ключової ставки.
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