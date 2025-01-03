Центробанк РФ руйнує російську економіку — що буде далі

Російська економіка не витримує тиску путінської війни

Британські розвідники звертають увагу на те, що під час засідання 20 грудня Центробанк РФ вирішив зберегти ключову ставку на рівні 21%.

Що також важливо розуміти, на попередньому засіданні у жовтні — він підняв її з 19% до 21% — найвищого показника з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

На цьому тлі російський бізнес почав активно критикувати високі відсоткові ставки. Однак інфляційний тиск, імовірно, посилюється частково через нещодавнє зниження курсу рубля.

У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого курсу відносно долара США з часів вторгнення на Україну в 2020 році (до 114 за долар США), — нагадує Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 January 2025.



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Що насправді відбувається

За словами британських розвідників, вони пов’язують падіння рубля з оголошенням санкцій проти Газпромбанку.

Як відомо, після цього була оприлюднена економічна статистика, яка вказує на триваючий перегрів російської економіки.

У відповідь на це ЦБ РФ оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.

Попри це, як відомо, курс рубля залишався близько 100 до долара до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення ключової ставки.