Россия атаковала Киев баллистикой — погибли 4 человека

Утром 18 января армия РФ атаковала столицу Украины. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.
Главные тезисы
- Атака РФ привела к возгоранию здания в Шевченковском районе и повреждению жилых домов в городе.
- В Запорожье в результате атаки со стороны российских оккупантов пострадали 6 человек.
Атака РФ на Киев 18 января — что известно
Воздушная тревога в городе была объявлена в 05:50.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов.
Кроме того, указано, что в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.
Впоследствии он добавил, что количество погибших в Шевченковском районе выросло до трех.
Около 07:00 было известно уже о четырех гражданских, убитых российскими оккупантами.
Атака России на Запорожье — пострадали гражданские
О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 6 человек получили ранения.
Кроме того, под удар российских окупантов попали жилые дома, админздание и частный транспорт.
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