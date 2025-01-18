Россия атаковала Киев баллистикой — погибли 4 человека

Утром 18 января армия РФ атаковала столицу Украины. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.

Атака РФ на Киев 18 января — что известно

Воздушная тревога в городе была объявлена в 05:50.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов.

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Кроме того, указано, что в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Фото: соцсети

По оперативным данным, в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший, — сообщил сначала начальник КМВА Тимур Ткаченко. Поделиться

Фото: соцсети

Впоследствии он добавил, что количество погибших в Шевченковском районе выросло до трех.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Около 07:00 было известно уже о четырех гражданских, убитых российскими оккупантами.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции. Виталий Кличко Мэр Киева

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака России на Запорожье — пострадали гражданские

О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 6 человек получили ранения.

Кроме того, под удар российских окупантов попали жилые дома, админздание и частный транспорт.