Россия атаковала Киев баллистикой — погибли 4 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Киев баллистикой — погибли 4 человека

Виталий Кличко
Атака РФ на Киев 18 января - что известно
Read in English
Читати українською

Утром 18 января армия РФ атаковала столицу Украины. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.

Главные тезисы

  • Атака РФ привела к возгоранию здания в Шевченковском районе и повреждению жилых домов в городе.
  • В Запорожье в результате атаки со стороны российских оккупантов пострадали 6 человек.

Атака РФ на Киев 18 января — что известно

Воздушная тревога в городе была объявлена в 05:50.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов.

Фото: соцсети

Кроме того, указано, что в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Фото: соцсети

По оперативным данным, в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший, — сообщил сначала начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Фото: соцсети

Впоследствии он добавил, что количество погибших в Шевченковском районе выросло до трех.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Около 07:00 было известно уже о четырех гражданских, убитых российскими оккупантами.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Атака России на Запорожье — пострадали гражданские

О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 6 человек получили ранения.

Кроме того, под удар российских окупантов попали жилые дома, админздание и частный транспорт.

До 6 человек возросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожье. Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и три мужчины в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Возможно ли завершить войну РФ против Украины в 2025 году — ответ Зеленского
Владимир Зеленский
Возможно ли завершить войну РФ против Украины в 2025 году — ответ Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уже исчерпала четверть финансовых резервов на фоне войны против Украины
Рубль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ не достигает стратегических целей ни на одном направлении фронта
Александр Сырский
Армия РФ не достигает стратегических целей ни на одном направлении фронта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?