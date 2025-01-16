Армия РФ не достигает стратегических целей ни на одном направлении фронта

Ситуация на фронте характеризуется интенсивными боевыми действиями, однако российским войскам не удается достичь стратегических целей ни на каком направлении.

Сырский обсудил ситуацию на фронте с генералом США

В ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил соболезнования в связи с масштабными пожарами в Калифорнии.

Стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам Сырского, на большинстве участков фронта продолжаются тяжелые бои, но стратегических успехов противник не добился.

Поблагодарил генерала Брауна за положительную динамику в оказании материально-технической помощи, особенно в части снабжения средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Чарльз Браун подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Силам обороны Украины.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов противника.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Временного Яра и Предтечиного.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Уверово. Поделиться