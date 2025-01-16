Армия РФ не достигает стратегических целей ни на одном направлении фронта

Ситуация на фронте характеризуется интенсивными боевыми действиями, однако российским войскам не удается достичь стратегических целей ни на каком направлении.
Главные тезисы
- Российские войска не достигают стратегических целей ни на одном направлении фронта.
- Александр Сырский обсудил ситуацию на фронте с генералом США Чарльзом Брауном и выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии.
- За последние сутки зафиксировано 124 боевых столкновения, вражеские силы атаковали на разных направлениях.
- Украинские защитники отбили атаки врага в районах вблизи разных населенных пунктов на разных направлениях фронта.
- США подтвердили поддержку Силам обороны Украины и продолжают оказывать помощь.
Сырский обсудил ситуацию на фронте с генералом США
В ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил соболезнования в связи с масштабными пожарами в Калифорнии.
Стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам Сырского, на большинстве участков фронта продолжаются тяжелые бои, но стратегических успехов противник не добился.
Чарльз Браун подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Силам обороны Украины.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов противника.
За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Временного Яра и Предтечиного.
Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского.
Силы обороны отразили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Времовка и Константинополь.
На Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 — из реактивных систем залпового огня.
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