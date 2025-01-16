Армія РФ не досягає стратегічних цілей на жодному напрямку фронту

Ситуація на фронті характеризується інтенсивними бойовими діями, однак російським військам не вдається досягти стратегічних цілей на жодному напрямку.

Сирський обговорив ситуацію на фронті з генералом США

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив співчуття у зв’язку з масштабними пожежами в Каліфорнії.

Сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами Сирського, на більшості ділянок фронту тривають важкі бої, але стратегічних успіхів противник не досяг.

Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських і авіаційних боєприпасів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Чарльз Браун підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Силам оборони України.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Поширити