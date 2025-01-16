Армія РФ не досягає стратегічних цілей на жодному напрямку фронту

Ситуація на фронті характеризується інтенсивними бойовими діями, однак російським військам не вдається досягти стратегічних цілей на жодному напрямку.
Головні тези:
- Російські війська не досягають стратегічних цілей на жодному напрямку фронту.
- Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті з генералом США Чарльзом Брауном та висловив співчуття у зв’язку з пожежами в Каліфорнії.
- Протягом останньої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення, ворожі сили атакували на різних напрямках.
- Українські захисники відбили атаки ворога в районах поблизу різних населених пунктів на різних напрямках фронту.
- США підтвердили підтримку Силам оборони України та продовжують надавати допомогу.
Сирський обговорив ситуацію на фронті з генералом США
Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив співчуття у зв’язку з масштабними пожежами в Каліфорнії.
Сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами Сирського, на більшості ділянок фронту тривають важкі бої, але стратегічних успіхів противник не досяг.
Чарльз Браун підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Силам оборони України.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.
Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.
Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.
Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.
На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню.
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