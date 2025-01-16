Возможно ли завершить войну РФ против Украины в 2025 году — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Возможно ли завершить войну РФ против Украины в 2025 году — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Возможно ли завершить войну РФ против Украины в 2025 году — ответ Зеленского
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Украина может закончить полномасштабную войну уже в 2025 году и к этому стремится также 47-й президент США Дональд Трамп. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью польским СМИ.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что Украина может завершить войну против РФ до 2025 года при поддержке США и европейских стран.
  • Европа без поддержки украинской армии не способна эффективно противостоять России из-за численности и боевого опыта российской армии.
  • Важным условием для завершения войны есть укрепление европейской армии и производство вооружений для поддержки Украины в борьбе с РФ.
  • Зеленский подчеркнул важность прагматичного подхода и увеличения объемов производства вооружений европейскими странами.
  • По словам Зеленского, поддержка США и прочность Европейского Союза будут способствовать скорейшему завершению войны против РФ.

У Украины есть шанс завершить войну в 2025 году

Да, есть возможность завершить войну в 2025 году. Трамп хочет закончить войну — публичные и непубличные.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Европа без Украины не сможет противостоять РФ

Владимир Зеленский также отметил, что Европа без поддержки украинской армии не способна эффективно противостоять России.

По его словам, российская армия многочисленнее сил стран ЕС. Кроме этого у РФ больше оружия, действует нагло и использует свой боевой опыт.

Европейские страны, в свою очередь, привыкли действовать цивилизованно, чем пользуется российский диктатор Владимир Путин.

Президент Украины подчеркнул, что Украина должна сделать все возможное для завершения войны в этом году с учетом поддержки США и укрепления Европейского Союза.

Сегодня у нас есть сильный партнер — Америка, а также ЕС, который стал значительно крепче, — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза увеличить производство вооружений.

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